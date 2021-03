La lista de vacunados "estratégicos"salteños generó sospechas e incertidumbre

Luego de que el gobernador Gustavo Sáenz ordenase que se publique la lista con los funcionarios del gobierno salteño que fueron vacunados contra la Covid-19 desde que llegaron las primeras dosis en enero, el Comité Operativo de Emergencia dio a conocer 22 nombres, la mayoría de los cuales ya tenía estado público a partir de informes periodísticos que develaron la vacunación irregular.

Según explica la nota firmada por el ministro de Salud, Juan José Esteban, el listado es de “personas vacunadas de manera voluntaria, por ser considerados personal estratégico y/o cumplir con tareas de responsabilidad en este Ministerio. Todo ello conforme a las Resoluciones 2883/20 y 712/21 del Ministerio de Salud de la Nación”. Sin embargo varios de esos estratégicos luego eran registrados como personal de salud, sin tener título ni función que lo justifique.

Relacionados con el Ministerio de Salud fueron inoculados el propio ministro, Juan José Esteban, el único vacunado hasta el momento con ese rango. También figuran la directora general de Coordinación Epidemiológica Nelida Acevedo; la subsecretaria de Gestión de Salud, Silvia Mabel Cardozo; la subsecretaria de Medicina Social, Gabriela Dorigato; la secretaria de Desarrollo Organizacional, Verónica Guzmán, la jefa del Programa de Inmunizaciones de Salta, Adriana Jure; el coordinador Central Operativa de Control y Seguimiento, Víctor Ola Castro; la subsecretaria de Gestión Administrativa del Ministerio de Salud, Georgina Tula y el empleado de ese ministerio, Mauro Escalante.

En tanto directamente de Gobernación fueron vacunados el coordinador de Enlace y Relaciones Políticas, Pablo Outes; el secretario de Relaciones Institucionales, Antonio Hucena; la consultora jurídica, Pamela Calletti; la coordinadora Interministerial, Gabriela Masmut; Ana Karina Perez, que trabaja junto a Outes; el Jefe de Programa de Articulación Institucional, Matías Scariot y la subsecretaria de Articulación y Fortalecimiento, María Cristina Suazo.

El vicegobernador y presidente del Senado, Antonio Marocco, también aparece en la nómina, junto al auditor de ese cuerpo Diego Algañaraz. Finalmente están los diputados Esteban Amat (que además es el titular de la Cámara Baja), Santiago Godoy y la diputada Gladys Paredes.

Mientras que del Ministerio de Educación incluyeron a Roxana Celeste Dib.

De esta manera la lista quedó confeccionada con una rara alquimia de nombres que ya habían sido revelados por la prensa, a los que sumaron algunos funcionarios de segunda línea y un par de referentes de la oposición, en lo que pareció un intento por esparcir responsabilidades a otros espacios políticos.

Desmentidas de propios y ajenos

Apenas conocida la nómina, los legisladores Godoy y Paredes salieron a aclarar que no fueron vacunados por ser personal estratégico.

En el caso del ex presidente de la Cámara de Diputados, de 72 años de edad, indicó que cuando habilitaron las dosis para los mayores de 70 años llamó “15 veces al 148 para que me den turno, y finalmente me lo dieron para el 19 de febrero, fecha en la que recibí la primera dosis”. “No entiendo que hago en esa lista de estratégicos, porque mi vacunación fue por tener más de 70 años, tal como consta en el certificado”, explicó.

En tanto la diputada provincial, Gladys Paredes, indicó que fue autorizada por los responsables a cargo de la vacunación en el Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal (ciudad cabecera del departamento San Martín), debido a que es médica.

“Si bien no soy personal del Hospital, sí salgo a atender en las comunidades por mi cuenta”, dijo al ser consultada por Salta 12. Paredes había protagonizado hace poco una polémica con el ministro de Salud, por un audio privado filtrado en el que la diputada lo insultaba por cuestiones referidas al hospital, semanas después es incluida por Esteban en el polémico listado.

También se despegó el vicegobernador Antonio Marocco, que señaló haber recibido la vacuna luego de que se habilitarán los turnos a mayores de 70, y expresó en una entrevista radial que "tengo 73 años y no me colé en ninguna fila”.

La secretaria de Gestión Educativa de la provincia, Roxana Dib dijo que su vacunación fue el pasado martes. Confirmó también que María Josefina Esteban (supervisora de la Dirección General de Educación Privada, y hermana del ministro de Salud Juan José Esteban), recibió la inmunización el lunes de esta semana.

En ambos casos, afirmó que la inoculación se enmarcó en el artículo 11 de la Resolución N° 386 del Consejo Federal de Educación, publicada el 12 de febrero pasado, que establece que “con la finalidad de organizar el proceso de vacunación al personal de establecimientos educativos de todos los niveles y modalidades no comprendidos en los grupos de riesgo ya priorizados”, el orden de prioridad es: Grupo 1. i) Personal de dirección y gestión; ii) personal de supervisión e inspección; iii) docentes frente a alumnos y alumnas de Nivel Inicial (incluye ciclo maternal), Nivel Primario, primer ciclo (1°, 2° y 3° grado) y de Educación Especial”. Y Grupo 2. i) Personal de apoyo a la enseñanza; ii) todo otro personal sin designación docente pero que trabaja en establecimientos educativos de la educación obligatoria en distintas áreas y servicios (maestranza, administración, servicios técnicos, servicios generales, y equivalentes)”.

“Debe ser que me pusieron porque soy secretaria de Estado”, contestó al ensayar alguna respuesta ante su aparición en el listado entregado ayer por el COE.

En tanto Outes y Amat se justificaron, antes de que se conociera esta lista, en que cumplen tareas en contacto permanente con mucha gente, lo que implicaba no solo riesgo de contagio, sino también de contagiar.

Dudas y pedidos de informes

El origen casi de emergencia del listado, tuvo su punto de inicio en la errática conferencia de prensa del ministro de Gobierno, Ricardo Villada, que afirmó que eran solamente 10 los funcionarios vacunados, que no había ministros ni familiares y que por una cuestión de privacidad no podía dar a conocer el listado completo.

Igualmente señaló que a futuro sí se iba a informar quienes eran los próximos vacunados y que la decisión y el criterio iba a quedar en manos del COE y no solamente de Esteban, al que señaló como responsable de organizar la vacunción "estratégica". Finalmente puso énfasis en remarcar que Sáenz no se había vacunado.

Las críticas en los medios de prensa ante las vagas y hasta contradictorias respuestas brindadas por el ministro, llevaron a que desde Buenos Aires el gobernador ordene la publicación de la lista, que finalmente resultó ser la de las 22 personas que se dio a conocer hoy.

Esta acotada nómina disparó nuevas dudas, debido a que hace una semana en el semanario El Expreso, Esteban reconoció que a uno de los que iban a vacunar era al ministro de Infraestructura, Sergio Camacho, el cual no está en lista difundida.

Además las sospechas por la discrecionalidad en su confección se incrementan debido a que habría, por lo menos, un par de diputadas que recibieron la vacuna por cuestiones de edad o por ser personal de salud y que no las incluyeron.

En el medio danzan los pedidos de informes. El senador provincial por San Martín, Manuel Pailler, afirmó que está a la espera de la aprobación de su pedido respecto del particular. La respuesta que se le dio fue que recién se aprobará en abril, cuando inicien las sesiones ordinarias. Misma suerte de plazos corre la solicitud que hizo Claudio Del Plá en Diputados.

Paredes en cambio recibió una respuesta a un pedido que presentó el 26 de enero directamente en el ministerio de Salud para conocer la nómina de inoculados hasta el momento. La respuesta del 2 de febrero indica la imposibilidad de dar a conocer nominalmente cada vacunado, pero afirma que solo se estaba aplicando la Sputnik V al personal de Salud.

Sin embargo, luego se conocería que por lo menos Outes y Hucena habían recibido la primera dosis a mediados de enero. De ahí que otra de las críticas a la nómina publicada es que se limita a dar el nombre del vacunado y dependencia de trabajo de referencia, en tanto que no aclara bajo qué carácter se lo seleccionó, ni la fecha de inoculación.

El escándalo por la vacunación fuera de cronograma fue creciendo desde que se conocieron los primeros nombres en un informe periodístico de Fm Noticias la semana pasada. A partir de ahí primaron los silencios o las explicaciones poco claras de parte del Gobierno.