Coronavirus: alertan sobre la inminencia de la segunda ola  

La llegada de la segunda ola al país ya fue asumida como un hecho. Tanto que a las 11.30 el presidente Alberto Fernández mantendría desde Olivos una reunión por zoom con los gobernadores para analizar la situación sanitaria, las estrategias a seguir, como también la campaña de vacunación, aunque se descarta el anuncio de nuevas restricciones. La ministra de Salud, Carla Vizzotti, ya había admitido que la segunda ola “es una realidad”, tal como publicó Página/12. En este sentido, el titular de la cartera sanitaria porteña, Fernán Quirós advirtió que “tenemos por delante un escenario de una segunda ola que al día de hoy está muy cerca, no podemos anticipar cuándo será, pero está muy cerca y estamos viendo un aumento leve pero paulatino de casos". Para cerrar la trilogía de discursos que se orientan con el mismo enfoque, el ministro bonaerense, Daniel Gollan, en su conferencia de prensa, aseguró que los contagios continúan en aumento e insistió en la necesidad de “no abandonar los cuidados y la prevención”.

Según el análisis de datos que realiza con detalle el físico Jorge Aliaga, a partir del 8 de diciembre los contagios comenzaron a incrementarse en el país: si el 9 de diciembre había un promedio semanal de 5 mil casos diarios, en la actualidad, ese número se eleva a 6 mil. Soledad Retamar, docente e investigadora de la UTN Regional Concepción del Uruguay, apuntó que el promedio de casos diarios aumentó en la última semana un 11%, con jurisdicciones como la Ciudad de Buenos Aires donde el incremento llega al 19%. En las últimas 24 horas se reportaron 8304 contagios y 195 muertes, y la curva comenzó a subir. ¿La hipótesis de los especialistas? A la circulación con pocas restricciones, el relajamiento de la sociedad y el impacto por el regreso de las clases, podría sumarse la propagación de nuevas variantes con mayor transmisibilidad.

¿La buena noticia? Vienen más vacunas: un nuevo vuelo de Aerolíneas Argentinas partió hacia Moscú en busca de cientos de miles de dosis –la cifra no fue confirmada pero fuentes de Salud informaron a este diario que serían entre 300 y 500 mil–. La semana que viene, además, llegarán las 3 millones de dosis de Sinopharm, que se sumarán al millón de dosis que aterrizaron el mes pasado provenientes de Beijing, a las 2.470.540 dosis de Sputnik V ya distribuidas en el país y a las 580 mil Covishield elaboradas por el Serum Institute de la India. Con estas nuevas adquisiciones, Argentina superará los 7 millones de dosis recibidas. Según el Monitor de Vacunación, 2.762.672 fueron aplicadas, de las cuales 2.253.351 recibieron la primera y 509.321 las dos.

Variantes que preocupan

El Ministerio de Salud de Córdoba identificó la presencia de la variante de Reino Unido en dos casos y la de Manaos en otro. Se trata de personas que ingresaron a la provincia tras viajar al exterior desde regiones en las que circulan ambas. Están asociadas a una mayor capacidad de transmisión, con lo cual, podría generar un incremento de su prevalencia en un breve lapso y promover la chance de una segunda ola en el país, del mismo modo que está sucediendo en otros países de la región. Sin ir tan lejos, durante el último mes, los casos diarios se incrementaron un 110% en Paraguay, un 80% en Uruguay, un 50% en Brasil y un 35% en Chile.

Al respecto, la secretaria de Prevención y Promoción de la Salud, Gabriela Barbás, expresó: “Es importante señalar que esto no es sinónimo de transmisión de esta nueva variante sino de detección oportuna, gracias al trabajo constante del equipo de Epidemiología y del Laboratorio Central, en donde se viene monitoreando la circulación de estas variantes en todo el territorio cordobés”. Luego enfatizó: “Esto nos va a permitir por un lado reevaluar las estrategias de las personas que ingresan del exterior, como así también reiterarle a la comunidad que si vuelve de un viaje del exterior se haga el test al ingresar a la provincia, permanezcan en aislamiento estricto durante 10 días y antes del alta de esos días volver a realizarse la prueba de PCR”. Vale destacar que las variantes fueron reportadas a partir del trabajo de vigilancia epidemiológica que realiza el Laboratorio Central provincial, el Instituto de Virología de la Universidad Nacional de Córdoba UNC), en el marco del Proyecto PAIS del Consorcio Argentino de Genómica de SARS-CoV-2.

Daniela Hozbor, bioquímica e Investigadora Principal del Conicet en el Instituto de Biotecnología y Biología Molecular de La Plata, ofrece precisiones al respecto: “Son variantes de interés epidemiológico. La de Manaos, por ejemplo, tiene una probabilidad de reinfección que va desde el 25% al 60%, según las últimas investigaciones. Ambas, tanto la de Reino Unido como la de Brasil incrementan la posibilidad de una segunda ola”. Y remata: “De hecho, la OMS realizó un llamado a redoblar esfuerzos frente a la amenaza que significan estas variantes”.

Al mismo tiempo, las autoridades sanitarias de Entre Ríos aguardan los resultados de análisis enviados al Instituto Malbrán para conocer si un camionero brasileño internado en la provincia está infectado con la variante de Manaos. El caso fue difundido el domingo pasado, cuando el transportista oriundo de Brasil ingresó al territorio nacional vía Misiones y solicitó ayuda porque la fiebre le impedía continuar camino. Una ambulancia lo trasladó hasta el hospital San José, donde se le realizó un hisopado y dio positivo de covid.

“Ambas variantes ya habían sido detectadas. De hecho, de la de Reino Unido ya se reportó transmisión comunitaria en el país. La de Manaos ya había sido detectada previamente en dos oportunidades, en un viajero que había estado en Brasil y en otro individuo que había sido contacto estrecho de otra persona que había viajado”, destaca Hozbor. Luego continúa: “Son más contagiosas, en particular, los últimos datos de la variante de Manaos indican que duplicó su capacidad de contagiosidad respecto de lo que era el virus original”. La variante P.1 de Manaos ya había sido identificada en Argentina por el Instituto Malbrán. A la fecha, aunque su transmisión comunitaria no fue reportada, el estatus podría modificarse de un momento a otro. La variante, originada en la ciudad brasileña, ya circula en más de 25 países alrededor del mundo, es más transmisible y, según se está observando, ocasiona la reinfección de personas que ya se habían recuperado de la covid. De manera reciente, el Gobierno nacional prorrogó la emergencia sanitaria hasta el 31 de diciembre. En el decreto se definieron nuevas restricciones vinculadas a la reducción de los vuelos a distintos países con el propósito de evitar el ingreso de nuevas variantes de Sars CoV-2 y extremar los controles con aquellos individuos que retornan del exterior y deben cumplir una cuarentena estricta.

Junto al Jefe de Gabinete Santiago Cafiero, Carla Vizzotti, analiza propuestas para sumar nuevas medidas de control. Una de las que se baraja y que podría ser aplicada es que –como sucede en otros países como Canadá– sea obligatorio para cada pasajero el pago de un test PCR y el alojamiento para realizar la cuarentena. En esta línea, el Gobierno bonaerense propuso ante el Consejo Federal de Salud (Cofesa) que la prueba de PCR para detectar Covid adquiera carácter obligatorio y no sea optativa.

En un diálogo reciente con este diario, la ministra de Salud Carla Vizzotti lo expresaba en este sentido: “No hay una medida específica que detenga al coronavirus. Cerrar una frontera no solucionará el problema. Ya lo hemos visto durante la pandemia de 2009, si se cancelan los vuelos a un destino puntual, como Brasil en este caso, los contagios se triangulan y llegan desde otros destinos”. Luego siguió con su explicación: “Lo que preferimos, por ahora, es desalentar los viajes. Necesitamos que la gente entienda que viajar es un riesgo, individual y también para la sociedad. Todo el mundo necesita vacaciones, pero si no es por cuestiones laborales o de fuerza mayor, la recomendación es no hacerlo. Al mismo tiempo, cada viajero debe cumplir con una serie de requisitos: un testeo PCR, la firma de la declaración jurada y la cuarentena estricta cuando llega del país al que viajó”.

El domingo pasado comenzó a circular una carta impulsada por científicos, científicas y profesionales de diversas instituciones, en la que diferentes referentes expresaban su preocupación y solicitaban el control estricto del reingreso al país. El pedido incluyó "el cumplimiento de un confinamiento obligatorio por un lapso de 14 días para todos aquellos que reingresen al país, en hoteles o centros previamente asignados a esta tarea". En el documento, indicaron que estas medidas “deberían ser independientes de los estudios diagnósticos que los viajeros acrediten, atendiendo a que los mismos son incapaces de descartar la existencia de un proceso infeccioso incipiente”.

Vacunas que vienen

Cuando los casos comienzan a experimentar una leve suba, el gobierno sigue negociando para asegurar la llegada de nuevas dosis. Al cierre de esta edición, Aerolíneas Argentinas confirmó la partida de un nuevo vuelo con despegue a la 1 de la madrugada del jueves, que traerá aproximadamente entre 300 mil y medio millón de dosis de la tecnología elaborada por el Centro Gamaleya. A las dosis que lleguen se sumarán las 3 millones de Sinopharm, la empresa estatal china, cuyo contrato ya fue firmado días atrás. El principal impedimento al respecto es la autorización por parte de Anmat de su aplicación en mayores de 60 años. En Argentina, según el Plan Estratégico de Vacunación, se calcula que 3.7 millones de personas tienen más de 70 años y una cifra equivalente tiene entre 60 y 70 años. Si la aprobación se concretase en el corto plazo, sería posible –prácticamente– cubrir con una dosis a buena parte de esa población objetivo.

[email protected]