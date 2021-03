Cumbre dirigencial en el predio de AFA para hablar de los torneos 

Los principales dirigentes del fútbol argentino, encabezados por el presidente de AFA, Claudio Tapia, y su colega de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), Marcelo Tinelli, se reunieron este jueves en el predio de Ezeiza.

Contra todo lo supuesto, en el orden del día no estuvo el tema del retorno parcial del público a los estadios, sino que solamente se trató el devenir de los distintos torneos locales.



La reunión iba a contar en principio con la presencia del vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, que por funciones inherentes a su cargo no pudo estar presente, pero sí lo hicieron el secretario ejecutivo de AFA, Pablo Toviggino; el vicepresidente de la LPF, Cristian Malaspina, y el secretario de este último organismo, Sergio Rapisarda.



Justamente Malaspina había indicado una semana atrás que la vuelta del público no tenía fecha prevista, contrariamente a lo señalado por Nicolás Russo, presidente de Lanús y figura influyente en AFA, quien aventuró que esa posibilidad podía concretarse "entre julio y agosto" próximos.



De hecho hasta se había especulado en algunos ámbitos con la idea de empezar con un 33 por ciento del aforo de cada estadio, e inclusive Russo estimó que la Copa América que organizará Argentina juntamente con Colombia, desde el 13 de junio al 10 de julio próximos, podía resultar un "buen banco de pruebas para avanzar en ese punto".



Justamente la Copa América, según estimaron desde Colombia en las últimas horas, tendría una previa de lujo con la realización de las dos fechas de Eliminatorias Sudamericanas previstas para el 26 y 30 de marzo, que fueron postergadas por la pandemia, y por la negativa de los clubes de Alemania e Inglaterra a ceder a los futbolistas que les iban a citar las selecciones sudamericanas.



En principio esas fechas pasarían para el jueves 3 y el martes 8 de junio, jornadas en las que primero Argentina recibiría a Uruguay, por la quinta fecha, en el estadio Unico Madre de Ciudades de Santiago del Estero, y luego visitaría a Brasil, por la sexta, en Recife.



Y así, cada cinco días, la Selección seguiría su derrotero empalmando con la Copa América el domingo 13, cuando inaugurará el certamen en el remozado estadio Monumental de River Plate enfrentando a Chile.



Además de tratar temas relacionados con el calendario local, los dirigentes hablaron también de la organización de los campeonatos post-Copa América, que incluirá simultáneamente la participación del seleccionado nacional Sub-23 en los Juegos Olímpicos de Tokio, y para los que los clubes estarán obligados a ceder a sus jugadores, algo que no ocurrió para la gira por Japón.