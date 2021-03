Pilar Rahola, la falsa doctora que "emocionó" a Macri en la presentación de su libro

Quienes montaron el show de presentación del libro "Primer tiempo" de Mauricio Macri armaron un seleccionado de figuras de la derecha para darle lustre a la velada. Una de las convocadas fue Pilar Rahola, que se deshizo en elogios hacia el expresidente al punto de definirlo como "un tipo que intentó ser un héroe porque cambiar el paradigma de un país en cuatro años no parece un sueño posible". Rahola, elogiada por Macri que dijo estar emocionado por su intervención y actuó en consecuencia, detentó durante años títulos académicos que nunca tuvo.

Autora de libros como La República Islámica de Irán, A favor de Israel y Atrapados en la discordia: conversaciones sobre el conflicto Israel-Palestina, Rahola se presentó por más de diez años en su página web en español como “doctora en Filología Hispánica y también en Filología Catalana por la Universidad de Barcelona”. Pero si se ingresaba al mismo sitio web en catalán no era doctora, sino licenciada, según hizo notar un usuario de Twitter en 2014.

Además de aparecer presentada en esa web como doctora en Filología sin corregir por años el "error", llegó a figurar en inglés en un libro suyo como “PhD in Spanish and Catalan Philology”.

¿Qué explicó cuando salió a la luz que decía ser lo que no era? “Es muy sudamericano, dicen doctora para todo”, se justificó. Rahola también explicó que en realidad es licenciada en Filología, y que el doctorado se lo había dado la Universidad de Chile. Pero no era así. El doctorado por su defensa de la libertad es en realidad de la UNIACC, una pequeña institución privada que la Comisión Nacional de Acreditación de Chile no reconoce para expedir títulos.

Asidua concurrente a los programas políticos, Rahola es una crítica a ultranza del populismo y defensora acérrima del Estado de Israel. Además de autora de varios libros, fue diputada del parlamento español entre 1993 y 2000: primero, por Esquerra Republicana de Catalunya, y luego por el Partit per la Independència. También fue vicealcaldesa de Barcelona. Más cerca en el tiempo, fue integrante del Consejo Asesor para la Transición Nacional, un órgano político destinado a gestionar la independencia catalana. O sea que una crítica del populismo ha representado al independentismo catalán, munido de un nacionalismo propio del populismo que detesta.

Partícipe del show de lanzamiento del libro de Macri, Rahola criticó la presentación del libro Sinceramente, de Cristina Kirchner, en la Feria del Libro. En ese momento consideró “terrible” la apertura de ese escenario a la expresidenta. “Con la fama internacional que tiene, para hacer campaña política. Es nefasto. Incluso se va a prohibir la entrada a la gente que quiera ingresar. Que Cristina lo haga en otro lado, en un estadio de fútbol, no en un templo del conocimiento. La cultura hay que preservarla. Es el último recinto que nos queda, que no nos lo manchen", dijo. Lo curioso de su comentario de neto corte político no lo hizo en un programa de TV sino en la misma Feria del Libro.