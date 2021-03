Exigen justicia por una mujer asesinada frente a su hija de 4 años

Familiares y amigos de una mujer asesinada a puñaladas hace 20 días frente a su hija de 4 años en un departamento del barrio porteño de Villa Crespo reclamaron Justicia y exigieron que la expareja de la víctima, que fue detenida por el femicidio, continúe en prisión.



Los manifestantes se concentraron en la puerta de un edificio ubicado en avenida San Martín 1908, donde en un departamento del octavo piso fue asesinada a puñaladas Estefany Escobar González (33) y por el femicidio fue detenida su pareja, identificada como Gonzalo Nélido Albino López (45).



El hecho ocurrió alrededor de las 3 de la madrugada del pasado 27 de febrero, cuando efectivos de la Comisaría Vecinal 6A de la Policía de la Ciudad acudieron a dicha propiedad luego de recibir un alerta por un supuesto crimen.



Al ingresar al departamento, los uniformados hallaron a una mujer recostada sobre su cama, sin signos vitales y con múltiples puñaladas en distintas partes del cuerpo.



Asimismo, a su lado yacía inconsciente Albino López, por lo que inmediato los policías solicitaron la presencia en el lugar del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME).



Los médicos que arribaron constataron el fallecimiento de la mujer, de nacionalidad boliviana, y trasladaron al hombre al hospital Piñero de Flores, con diagnóstico de intoxicación.



En tanto, la hija de 4 años de la víctima, quien estaba en el departamento en ese momento, no tenía lesiones y fue llevada al hospital Álvarez, para ser asistida por el gabinete psicológico y quedar a disposición del Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes.



“Estamos pidiendo justicia por mi hermana, la verdad que me duele y me cuesta creer que ya no esté, que mi sobrina ya no tenga a su mamá, la nena que vio todo, cuando mataron a su madre”, relató esta tarde al programa Cortá por Lozano de Telefé Mariela, hermana de la víctima.



La mujer contó que su hermana y el femicida estaban en pareja desde hacía un año, y que ella “ya estaba como cansada de que la observara”, porque él la celaba mucho y “estaba muy obsesionada con ella”.



Mariela también señaló que su hermana “era una mujer muy valiente, muy decidida”, y que fue otra de sus sobrinas quien le avisó del femicidio.



“Mi sobrina me llama y me dice ‘tía, a Estefany la mataron’, y yo la verdad pensé que era un juego, hasta que me acerqué al hospital y ahí me dijeron de que sí”, relató la mujer.



Por otra parte, una amiga de la víctima dijo que un día antes del crimen, Estefany había coordinado con ella para "ir a jugar al fútbol”, pero que como no concurrió la empezaron a llamar.



“Después nos manda un mensaje, molesta, porque él no la dejaba salir de la casa para encontrarse con nosotras”, explicó la amiga, quien en base a lo ocurrido sospechaba que el hombre podría haberle suministrado algún relajante a la mujer para que se quedara dormida.



Tras recuperarse en el hospital, Albino López quedó detenido a disposición del Juzgado en lo Criminal y Correccional 58, que subroga María Rita Acosta, quien ordenó además el secuestro de prendas de vestir y otros elementos de interés para la causa, además de relevar el testimonio de vecinos.



Al ser dado de alta, el femicida fue trasladado a una dependencia policial, donde un día después intentó suicidarse provocándose una herida en el cuello y fue trasladado al hospital Durand para ser asistido.



De acuerdo a las fuentes, se trataría del segundo intento de suicidio, ya que el día del crimen la intoxicación que sufrió también habría sido con el fin de terminar con su vida.