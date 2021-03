Jaime Durán Barba en el centro del escándalo por la “vacunación gold” en Ecuador. 

Desde Quito



Jaime Durán Barba quedó en el centro de lo que en Ecuador se ha dado a conocer como los #VacunadosGold. La información de que había sido vacunado fue difundida el viernes a través del medio de investigación La Posta, que hizo pública una lista de personas que habrían accedido a la vacuna contra el coronavirus de manera irregular. Durán Barba aparece allí, junto a su hermano.

El exasesor político de Mauricio Macri y actual asesor de campaña del candidato Guillermo Lasso quedó así involucrado en un escándalo nacional que toca a figuras cercanas al actual gobierno o esferas de poder. Es el caso, por ejemplo, del ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, el ex presidente Oswaldo Hurtado, el ex ministro de Economía, Pablo Better, o el rector de la Universidad de las Américas, Carlos Larreátegui, quienes aparecieron en la lista.

Durán Barba y Hurtado, negaron haber sido vacunados. Lasso, por su parte, afirmó que ni él, ni su esposa, así como tampoco nadie de su equipo de trabajo, fueron vacunados de manera irregular. El escándalo de la lista, que aún se desconoce si está completa y ha sido confirmada por diferentes fuentes, ocurrió luego de semanas de especulación acerca de quiénes habían sido vacunados de forma privilegiada en el país, en el contexto de sucesivos escándalos de personas vacunas sin coincidir con su turno según la planificación anunciada por el gobierno.



En simultáneo con la difusión de la lista ocurrió la renuncia del ministro de Salud, Rodolfo Farfán, quien llevaba menos de veinte días en el cargo. Su breve paso había sido antecedido por el de Juan Carlos Zevallos, quien luego de renunciar a finales de febrero escapó a Miami, y se encuentra investigado por “presuntos delitos contra la administración pública”.

La Fiscalía General, en el marco de las investigaciones allanó las instalaciones del ministerio de Salud el pasado miércoles, así las oficinas de la gerencia del Hospital Pablo Arturo Suárez, en donde, se informó, fueron incautadas “listas reservadas” de las personas vacunas durante la fase 0 y 1, es decir los dos primeros momentos del plan de vacunación.

El escándalo de las vacunas en Ecuador, en el marco de un gobierno ya marcado por el mal manejo ante la pandemia desde los inicios, vienen a agravar un cuadro de crisis a pocas semanas de las elecciones del 11 abril y el cambio de gobierno el 24 de mayo. Aún no puede medirse cuánto afectará la candidatura de Lasso, golpeado por la cercanía de Durán Barba incorporado recientemente a su equipo de campaña, que enfrenta a Andrés Arauz, candidato de la revolución ciudadana, quien ganó la primera vuelta electoral el pasado siete de febrero.