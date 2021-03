Las maneras de honrar a los pañuelos blancos

Vigilia, concentración con lectura de documento en el Monumento a la Bandera, plantación de árboles por toda la ciudad, muestras, señalizaciones. Las actividades que se convocan para conmemorar el Día de la Memoria este 24 de marzo --el segundo en pandemia-- son diversas, se desplegarán toda la semana, e incluyen una marcha convocada por organizaciones de izquierda. Lo que no se hará es la marcha multitudinaria que cada año recorre la ciudad con la participación de decenas de miles de personas. "No marchamos", es el título del comunicado del Espacio Juicio y Castigo, donde confluyen organizaciones de derechos humanos, sindicales, políticas y de la sociedad civil. En cambio, convocan a una concentración, el mismo miércoles, a las 17, en el Parque a la Bandera, donde se leerá un documento. "En estos 45 años larga ha sido la lucha en defensa de los derechos humanos en la búsqueda de justicia y hoy vemos como el poder judicial corrupto beneficia con la prebenda de las prisiones domiciliarias a los verdugos, dejando casi al 70 por ciento de ellos fuera de la cárcel", afirman desde el Espacio y subrayan que "el enemigo de hoy es el enemigo de siempre. Contra ese enemigo luchó toda una generación que no dudó en dar su vida para cambiar un sistema que solo beneficia a unos pocos".

En tanto, la Ronda de las Madres de la Plaza 25 de Mayo convoca a una vigilia para el martes 23, de 21 a 0, con una instalación artística de casi 700 pañuelos con los nombres de las personas desaparecidas de la provincia de Santa Fe. Además de participar del Espacio Juicio y Castigo, es decir, de la concentración del miércoles, el jueves, a las 18, se hará la Ronda de cada semana con "los cuidados sanitarios pertinentes", para terminar con la plantación de flores alrededor del monolito recordatorio, en el marco de la campaña Plantamos Memoria.

Plantar Memoria

"El 24 de marzo no podemos marchar como otros años, pero seremos millones plantando memoria", expresaron desde Abuelas de Plaza de Mayo Rosario, como parte de la convocatoria: "Subí fotos y videos con el registro de las acciones sembrando memoria y sumate a la marcha virtual. Desde las 0 nos encontramos en la página plantamosmemoria.com.ar. Con sólo utilizar los hasthags de la campaña #PlantamosMemoria #45AñosDelGolpeGenocida #Son30Mil en las redes Instagram y Twitter, las fotos y videos se subirán automáticamente a la web y así podremos ver cuánta gente está plantando memoria en cada rincón del país".

La actividad de Abuelas consiguió un lugar para encontrarse de manera virtual "gracias a la colaboración de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo, Tecnología, Innovación y Conocimiento (FACTTIC) a través del Fondo Intercooperativo de Proyectos que financia iniciativas con impacto social, tendremos un lugar en donde encontrarnos de manera virtual".

La Plaza de las Madres

La Ronda de Madres de la Plaza 25 de Mayo realizará el martes, en vísperas del 24 de marzo, una intervención artística que consistirá en la colocación de casi 700 pañuelos con los nombres de las y los desaparecidos de la provincia. "En 2019 habíamos hecho esa instalación, el último año que marchamos, la habíamos hecho con una sola escalera, y mucho esfuerzo. Igual, había quedado hermoso. Este año vamos a tener la ayuda del secretario de Cultura, Dante Taparelli, que nos va a hacer toda la instalación mecánica, nosotros vamos a colgar los pañuelos y nos van a ayudar a una bandera grande, con forma de pañuelo, que va a llevar los nombres de todas las Madres de la Plaza 25 de mayo de la ciudad. Ese es un aporte que nos facilita un montón la intervención", explicó Ana Moro, de la Ronda. El martes leerán un texto sobre el 24 de marzo y habrá un homenaje a Juane Basso, militante de HIJOS Rosario, que falleció el 4 de marzo.

En Avenida Francia y Madres de la Plaza 25 de mayo, habrá una señalización.

Huellas imborrables

Por otra parte, la Municipalidad organiza una amplia agenda de actividades, impulsadas por las Secretarías de Cultura y Educación y de Género y Derechos Humanos. Mañana, a las 10, se presentará el Programa de Señalética de Marcas de Memoria de Rosario, cuyo objetivo es visibilizar en el espacio público las huellas de las luchas políticas, sociales y culturales de la ciudad. Durante la actividad se colocará un cartel señalizando la calle Madres de la Plaza 25 de Mayo, con los nombres de sus 31 integrantes.

La actividad contará con una instalación artística a cargo de Florencia Garat, artista visual e integrante de la HIJOS Rosario y la Banda Infanto Juvenil Villa Hortensia tocará algunos ttemas de su repertorio.

La directora de Derechos Humanos de la Municipalidad, Alicia Gutiérrez, planteó que "lo fundamental es reivindicar en el espacio público, en la calle, la fecha de la memoria. Poner en evidencia que las calles fueron testigos, fueron partícipes, fueron el lugar donde se desarrollaron las luchas". Gutiérrez planteó: "Queremos señalar el legado de las Madres, la transformación política que tuvieron ellas, y colocarlas como sujetas políticas", planteó.

Pañuelos entrelazados

Hasta el 31 de julio, con turno previo, podrá visitarse en el Museo de la Memoria (Córdoba 2019) la muestra "Legados. Pañuelos en Lucha". "Hace 45 años, un simple accesorio se transformó en el medio y el mensaje elegido por un grupo de mujeres para visibilizar el genocidio de la última dictadura cívico-militar", dicen desde el Museo a modo de invitación.

La muestra rastrea "las distintas intervenciones en el espacio público que han transformado al pañuelo en una síntesis de las diversas resistencias a las estructuras de poder de nuestra sociedad. Un elemento físico y simbólico en el que se solapan temporalidades y significados de las luchas por la ampliación de derechos y por transformar esas estructuras, muchas de ellas legadas por la última dictadura. Intervenciones que concilian la maternidad socializada de Madres con la maternidad deseada de las pibas. En definitiva, rastros del pañuelo como elemento individual y dispositivo colectivo dislocado por el arte".

La entrada es gratuita, con capacidad limitada y puede visitarse los jueves y viernes, de 12 a 18. Para solicitar los turnos ingresar a rosario.gob.ar/cultura

Esta es sólo una de las actividades que desarrolla el Museo de la Memoria. "La decisión de los organismos, a la que adherimos, tiene que ver con un principio de solidaridad, que es cuidarnos todes. Por supuesto que es duro no poder estar en las calles el 24, por segundo año consecutivo. Nos manifestaremos en actos más pequeños, pero no dejaremos de conmemorar estos 45 años del golpe cívico-militar, más en este momento en que estamos absolutamente preocupados por la justicia, que --según planteó Viviana Nardone, directora del Museo de la Memoria-- es lenta para juzgar a los genocidas pero rápida para definir las domiciliarias que ellos piden".

También en el Museo de la Memoria, hoy, a las 18, se compartirán poemas y escritos. "Un diálogo de ideas que no sólo implica habilitar un lugar de lecturas entre generaciones, sino también apostar a la construcción de espacios compartidos para pensar y construir narraciones colectivas sobre los problemas de la experiencia argentina reciente", dicen desde el Museo. Participarán Sonia Tessa, Lilian Alba, Laura Rossi, Florencia Garat, Mariana Caminotti, Gabby de Cicco, Lucía Inés González, Laura Zamboni, Martín Paoltroni y Juan Solá. La actividad es organizada por el Museo de la Memoria y la Dirección de Diversidad Sexual de la Municipalidad.