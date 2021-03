El técnico de la Selección Argentina de voleibol se despidió de Sada Cruzeiro

Marcelo Méndez, el técnico de la Selección Argentina masculina de voleibol, dejará de ser el entrenador de Sada Cruzeiro después de 12 años, en los que consiguió 39 títulos que lo convirtieron en el DT más ganador de la historia de Brasil.



En sus 12 temporadas al frente del equipo de Belo Horizonte, Méndez dirigió a Sada en 55 torneos, llegó a 48 finales y ganó 39 títulos, incluidos tres Mundiales de clubes, siete Sudamericanos y seis Superligas brasileñas.



"Llegó la hora de decir adiós", expresó Méndez, quien de común acuerdo con el club no renovará su contrato que vence en mayo. En el futuro inmediato del técnico del seleccionado argentino (desde 2019, cuando sucedió a Julio Velasco) están los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que comenzarán el 23 de julio próximo.



Sada Cruzeiro, donde juega el argentino Facundo Conte, acaba de terminar su participación en el campeonato brasileño luego de perder con Itapetininga en los cuartos de final. En febrero de este año había ganado por sexta vez el título en la Copa de Brasil, el título número 39 para Méndez.



"Es un día muy difícil para mí. Después de 12 años, me despido de Sada Cruzeiro. Una película cruzó por mi mente cuando comencé a imaginar este mensaje de despedida. Cuántos nuevos amigos se cruzaron en mi camino durante todo este tiempo. Cuánto cariño recibí de la afición. Cuánto apoyo me dieron para sentirme como en casa aquí en Brasil. Muchos momentos especiales vividos con deportistas y cuerpo técnico", escribió Méndez en su carta de despedida, publicada por el sitio Web Volei.



"Qué honor poder llevar esta camiseta. Hubo 39 títulos en total. Qué orgullo haber ayudado a escribir algunas páginas más gloriosas de un club como el Cruzeiro. En 2009, cuando llegué al proyecto, nunca imaginé, en mis mejores sueños, poder escribir una despedida justo ahora, en 2021", continuó el ex DT de River.



"Mucha gente me preguntó sobre el secreto del éxito de Sada Cruzeiro. Siempre dije que, además de la libertad para trabajar, creamos un sentimiento de pertenencia en los deportistas. Y eso marcó una gran diferencia. Se unieron un equipo técnico muy profesional, una multitud apasionada y una estructura de calidad y eso dio el resultado final. Hoy ya no soy el entrenador de Sada Cruzeiro. Me despido, pero no me arrepiento de nada. Gracias a todos los que me acompañaron en el camino", concluyó Méndez.