En Recreo marcharon para pedir justicia tras varios casos de abusos

Durante la tarde de ayer sábado mujeres de distintas organizaciones se convocaron para reclamar a la Justicia de la localidad de Recreo, en Catamarca, que acelere la resolución de las causas por violencias. La marcha se desarrolló por las calles céntricas y culminó frente al edificio de la Fiscalía Penal. “La sociedad ya no puede quedarse callada ante tanta injusticia”, dijeron.

El detonante de esta marcha fue el conocer que un empresario del lugar, quien fue denunciado por abuso sexual el 3 de marzo, “permanece en la comisaría con privilegios”. “Estamos en un pueblo chico y acá se conoce y se ve todo. Este hombre sabemos que no está en el calabozo, sino que anda en el patio y se hace llevar el café con leche en las mañanas. Mientras tanto, la adolescente que lo denunció tuvo que ser internada y tiene miedo de salir a la calle”, contó Noemí Romero, de la organización de mujeres Las Perlas.

Romero explicó que el abogado del acusado sería el Fiscal Municipal. “Nosotras acá no tenemos ni para pagar un abogado y debemos esperar que la Justicia resuelva cuando quiere y saber esta cosas nos deja una sensación muy fea de impotencia”, señaló.

Las mujeres elaboraron un video en donde víctimas de abuso sexual cuentan las demoras en la justicia local y cómo se sienten vulneradas y revictimizadas por esta falta de resolución. En uno de estos casos, el denunciado por dos hechos de abusos a las infancias, sería un empleado de la misma Justicia del lugar.

“Decidimos esto porque ya no podemos quedarnos calladas. Son muchas más las situaciones de abusos y de violencia de género. Nos producen en muchos casos un daño irreparable. Saber de estas demoras, de los privilegios, de que vamos a la fiscalía y nos encontramos con un acusado de abusos que nos atiende como si nada, no sólo les hace daño a las víctimas, sino al pueblo. Por ejemplo, a la enfermera que denunció al intendente de Recreo Luis Polti, no le querían recibir la denuncia y tuvimos que acompañarla nosotras para que se la reciban. No es correcto”, aseveró.

También se conoció otro hecho en donde una becada del Municipio denunció al delegado municipal de la localidad de Esquiú y que depende de la misma intendencia de Recreo. La joven, cansada del acoso del que era víctima decidió filmar cuando el sujeto la tocaba cada vez que la mandaba al depósito. El hombre, si bien fue apartado de su cargo e imputado por dos hechos de abuso sexual simple, fue dejado en libertad debido a que se trata de un delito excarcelable. La víctima, aseguró que "es acosada diariamente por él y sus familiares" y que así no puede seguir con su vida.

Tras la marcha, las mujeres decidieron no desistir y continuar organizadas hasta que se les dé respuestas. “Es el mismo grito de justicia el de todas. La Justicia está siempre del lado del violador, o del golpeador y no pueden seguir vulnerándonos”, aseguraron.

En Tinogasta y Belén

Luego de que se conociera el femicidio de Úrsula Bahillo, quien fue asesinada a puñaladas por su ex novio policía a quien había denunciado cerca de 18 veces sin obtener respuestas, desde la Asamblea Ni Una Menos del departamento Tinogasta, se movilizaron ante una ola de denuncias virales sobre casos en donde la Justicia del lugar no daría respuestas.

Las mujeres, realizaron un video que se volvió viral en donde mencionaban una docena de casos de violencias denunciadas y cuyos expedientes “duermen en los cajones”. Ahí, luego de relatar caso por caso señalan que “es nulo el accionar de la Justicia para prevenir estos hechos lamentables”

En el departamento Belén, la convocatoria fue a finales de diciembre. El detonante fue un video que se hizo viral, donde un pedófilo intentaba seducir a una niña de 11 años y que derivó en una serie de denuncias contra el mismo sujeto, más otros casos de mujeres que no se habían animado antes a hablar por otros casos de abuso sexual. Según cifras oficiales, en 2019 hubo una disminución del 50 por ciento de causas elevadas a juicio en esa jurisdicción.

“Lo nuestro es un grito unificado ante la impunidad y silenciamiento de la justicia revictimizante, un grito lleno de dolor, fuerza, empuje y sanador que dice NO NOS CALLAMOS MÁS. No vamos a descansar hasta que todo el territorio del NOA se levante”, dijeron en aquel momento a través de un comunicado.

Sin estadísticas

La provincia no cuenta con estadísticas certeras y completas que les permitan a los organismos específicos diseñar políticas públicas. Los últimos que se conocen son nacionales y ubican a la provincia segunda en cantidad de denuncias por abusos sexuales, con 91 casos cada 100 mil habitantes.

El 11 de marzo, en una nota publicada por Catamarca12, la Secretaria de Mujeres, Géneros y Diversidad, María Carrizo, había advertido que la falta de estadísticas “Es un tema que tiene su historia”. Según explicó: “en el año 2012, el ex Consejo Nacional de la Mujer firmó un convenio con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) a fin de diseñar y desarrollar un registro que pueda cumplir con lo indicado por la normativa vigente. Así es que el INDEC creó el Registro Único de Casos de Violencia contra las Mujeres (RUCVM). En octubre de 2019 el INDEC transfirió el RUCVM al ex INAM que era el organismo con competencia primaria en la materia en virtud de la Ley N° 26.485. No obstante, el traspaso se realizó sin las herramientas técnicas necesarias para el correcto funcionamiento del Registro, por lo que, nunca estuvo operativo en el INAM, y eso hizo que en las provincias como Catamarca no tengamos registro”, advirtió Carrizo.