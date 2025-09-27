El Buenos Aires Challenger tendrá a tres representantes nacionales en las semifinales de la décima edición del certamen, organizado por Torneos, que se juega hasta el domingo en el Racket Club de Palermo. De esa manera, el país se aseguró un finalista en este 2025.

Alex Barrena, Nicolás Kicker y Román Burruchaga vencieron en sus partidos de cuartos de final. Barrena superó 6-2, 6-7, 6-3 a su compatriota Guido Justo en el primer duelo de argentinos. Kicker, más tarde, derrotó por doble 6-2 al peruano Gonzalo Bueno. En tanto, Burruchaga ganó en el último turno del día, 6-1, 7-6 a otro argentino, Genaro Olivieri.

El otro que también se instaló en las semifinales es el ecuatoriano Alvaro Guillén Meza, que le ganó 1-6, 6-4, 6-4 al brasileño Matheus Pucinelli de Almeida. El perdedor sigue liderando el historial 3-2.

En el cuadro de dobles, la final la protagonizarán los argentinos Guillermo Durán y Mariano Kestelboim ante los brasileños Pedro Boscardini Dias y Joao Lucas Reis Da Silva, a partir de las 14 horas.

Las semifinales de singles entre Barrena-Guillén Meza y Kicker-Burruchaga serán a continuación de la definición de dobles.



