Gerardo Morales: "No apoyaría a Macri en una nueva candidatura a presidente"

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, afirmó este domingo que "no apoyaría nuevamente" una candidatura a presidente de Mauricio Macri, tras hacer un "análisis racional y autocrítico" del paso de Cambiemos por la administración nacional. El dirigente radical también criticó al slogan que había usado Macri para presentar a sus funcionarios. "Cambiemos no tuvo el mejor equipo en 50 años", comentó.

En un nuevo capítulo de la interna de Juntos por el Cambio, Morales indicó que prefiere "más política" en la alianza y que imagina al bloque opositor como "una fuerza donde el radicalismo tenga un rol más importante, y que llegue con un plan". También aprovechó la entrevista para candidatarse para las elecciones 2023: "Yo quiero un presidente del radicalismo y quiero ser candidato", enfatizó Morales en declaraciones a Radio Rivadavia.

En cuanto a otros dirigentes de Juntos por el Cambio, el gobernador sostuvo que “respeta mucho” a Patricia Bullrich, quien le manifestó su intención de ser candidata en las próximas elecciones nacionales y aclaró que Horacio Rodríguez Larreta no es "su candidato", sino que “es el candidato del PRO”. "No es lo mismo gobernar San Isidro o la Ciudad de Buenos Aires, que gobernar Jujuy. Ellos cuentan con recursos que otros no", cargó contra su par porteño.

Por último, en relación a las internas del radicalismo bonaerense que se están celebrando este domingo, aseguró que "Gustavo Posse estaba en el PRO en el 2015, era más amarillo que Macri", y que “los que nos quedamos a defender los intereses del partido fuimos (Alfredo) Cornejo, (Mario) Negri y yo. Posse no estaba". En ese sentido, apuntó que “no es la renovación, lleva 22 años como intendente”.