Preparan un nuevo sistema de créditos hipotecarios

El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, anticipó que desde el Gobierno trabajan en un nuevo sistema de créditos hipotecarios para la compra de vivienda, ajustado por la variación salarial, para dejar atrás el sistema UVA que fue fuertemente criticado por los hipotecados, debido a que se actualiza por inflación.

Se tratará de un proyecto de ley destinado a las personas que cobren hasta 7 u 8 salarios mínimos (172.800 pesos). "Va a haber una política que sea no para comprar una vivienda usada, sino para construir, y que el ajuste tenga que ver con la fórmula salarial, y no con el UVA", aseguró Ferraresi en diálogo con la radio AM 750.

La iniciativa será plasmada a través de un proyecto de ley que elabora por estos días el ministerio en conjunto con el presidente, Alberto Fernández. La adjudicación será a través del Banco Hipotecario y convivirá con el plan Procrear. El objetivo, adelantó Ferraresi, es "cambiar el concepto de reucupero financiero, que haya un fondo de aporte solidario donde cada argentino pague en función de su ingreso".

"En las próximas semanas el presidente Alberto Fernández será el encargado de presentar el nuevo sistema. Queremos que todos tengan acceso al derecho de la casa propia", agregó, en un contexto donde la pandemia y el caso M volvieron a desnudar el problema estructural del déficit de viviendas que existe en el país.



En este sentido, Ferraresi criticó la gestión del expresidente Mauricio Macri: "No solo no se hicieron viviendas, sino que se paralizaron las que ya estaban en construcción. Se dejaron paralizadas 55.000 viviendas del plan Federal y 11.000 del plan Procrear".

Por este motivo, adelantó que en los próximos tres años de gestión del Gobierno nacional se construirán 260.000 casas. Según informó, el principal planteo de los gobernadores e intendentes con los que se reúne es generar viviendas, por lo que dijo que las soluciones habitacionales tendrán una "distribución federal, en los lugares donde se tenga el aporte de los servicios esenciales".