Los trabajadores de Sanidad paran el viernes en todo el país

Los trabajadores de sanidad convocaron a un paro para el viernes. La Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) convocaron a un plan de lucha que comenzará al cierre de la semana con cese de tareas por horas y que incluye además asambleas en los lugares de trabajo. Es consecuencia de la trunca negociación paritaria entre las cámaras empresarias y la federación que conduce el sindicalista cabeza de la CGT, Héctor Daer.

"Desde el Consejo Directivo hemos decidido llevar adelante un Plan de Lucha Nacional hasta alcanzar una recomposición salarial para lxs trabajadorxs del Sector Asistencial", anunció Daer en su cuenta de Twitter luego de que fracasara el diálogo de la mesa de negociación en el ministerio de Trabajo.

Los representantes de los trabajadores pedían un aumento de 16 por ciento para que se haga efectivo a partir de abril, pero recibieron la respuesta negativa de parte de la Federación Argentina de Prestadores de Salud, alegado con contar con los recursos suficientes.

"Nunca hemos trabajado tanto y cobrado tan poco. Nadie puede mirar para otro lado, la salud está en el centro de la escena y todos se deben comprometer con la solución: los empresarios, los financiadores del Sistema, los responsables políticos de cada área de gobierno y los gobiernos provinciales", señalaron los gremialistas en un comunicado al explicar los fundamentos para realizar la medida de fuerza y haciendo foco en la pandemia de coronavirus que obligó a reforzar el trabajo en las áreas de la sanidad y la salud. La paritaria se encontraba estancada e incluso el propio ministro de Trabajo intervino personalmente para intentar destrabar el conflicto, aunque no pudo torcer el desencuentro sobre la aumento salarial.

"Nuestros salarios han perdido dramáticamente el poder de compra. Hemos llegado al límite de la tolerancia. Se han agotado todos los plazos", apuntó la dirigencia de Fatsa en el documento difundido este lunes y agregaron que sus trabajadores "han luchado en forma ejemplar y desigual contra la peor pandemia de la que se tenga memoria", soportando a la vez la disminución del poder adquisitivo de sus salarios.

Ante tal situación informaron que el jueves realizarán asambleas informativas "en todos los lugares de trabajo", y el viernes 26 habrá paros de tres horas por turno "en todos los establecimientos asistenciales del país".

Por otro lado, el conflicto parece que no llegará a su fin en el corto plazo. "Como ya hicimos público, el problema no es la falta de voluntad de aumento salarial. El problema es que no tenemos fondos para enfrentar más costos", señaló el dirigente de una de las cámaras empresarias, José Sánchez, y agregó que "si el sector financiador no actualiza los valores que paga por las prestaciones que brindamos, las instituciones prestadoras no podrán actualizar los salarios del personal”.