Del Potro: el motor olímpico y la última bala con "el mejor"

Juan Martín Del Potro pasó por el quirófano una vez más. Gladiador de mil batallas, este martes fue operado, en Chicago, por cuarta ocasión en la rodilla derecha: la intervención fue comandada por el tucumano Jorge Chahla, un cirujano ortopédico especializado en lesiones complejas de rodilla y cadera. "La definitiva", publicó el tandilense en sus redes oficiales, en un mensaje cuya lectura resulta más que clara: se trata del último intento después de tantas frustraciones.

Egresado de la Universidad Nacional de San Miguel de Tucumán y con vasta experiencia en el rubro de traumatología deportiva, Chahla está radicado en Chicago y asiste, por caso, a los Chicago Bulls de la NBA, a los White Sox de béisbol y a Chicago Fire de la Major League Soccer. También atiende, entre otras figuras, al ex futbolista inglés David Beckham.

"Chahla conoce el deseo que tengo de volver a jugar al tenis y las ganas de estar en los Juegos Olímpicos", había dicho Del Potro cuando anunció una nueva cirugía. Ahora comienza la cuenta regresiva: la cita en Tokio empieza el 23 de julio, dentro de 122 días. Si bien no se conocen los detalles de la operación, habría que ver si llega con lo justo con el lapso de rehabilitación y la puesta a punto física. El espíritu olímpico configura, sin dudas, el principal empuje para el doble medallista.

Del Potro se fracturó la rótula en octubre de 2018, en Shanghai, y desde entonces probó con tratamientos conservadores, consultó con varios médicos, intentó algunos regresos truncos y afrontó las tres cirugías previas: en junio de 2019 lo operó Ángel Ruiz Cotorro, el médico de Rafael Nadal, en Barcelona; en enero del año pasado lo hizo Lee Kaplan, en Miami; y en agosto el encargado fue Roland Biedert, el hombre de confianza de Roger Federer, en Berna.

El ex 3° del mundo ya había tenido contacto con Chahla antes de la última intervención con el médico suizo. El especialista tucumano, ex jugador de rugby, incluso llegó a ser considerado "el mejor" por una porción del equipo de trabajo del tandilense, en medio de las innumerables consultas en busca de una solución. Desde el seno íntimo hasta creen que el error que estiró su inactividad -no juega desde el 19 de junio de 2019- estuvo en la operación llevada a cabo por Cotorro. Lo cierto es que, haya habido o no fallos desde el inicio de la lesión, Chahla acaba de disparar la última bala.

