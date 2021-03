Ramón "Wanchope" Abila está muy cerca de irse a Estados Unidos

El delantero de Boca Juniors Ramón Abila está a punto de irse a préstamo a Minnesota United, de la Major League Soccer de Estados Unidos, aunque resta que los clubes se pongan de acuerdo sobre el cargo que tendrá la operación.



El préstamo de Abila, que también debe definir antes de irse si prolonga su vínculo con Boca (finaliza el 30 de junio de 2022), será hasta diciembre de este año.



El ex Huracán no es tenido en cuenta por el entrenador Miguel Angel Russo y su representante, Adrián Ruocco, el mismo que maneja los intereses de Carlos Tevez, hizo gestiones ante la Secretaría de Fútbol de Boca para encontrarle una salida.



Abila, de 31 años de edad, llegó a Boca a comienzos de 2018, y jugó 83 encuentros, convirtió 36 goles y salió campeón de dos torneos de Liga y dos Copas Nacionales. En Minnesota United juega el ex mediocampista de Boca Emanuel Reynoso, quien fue transferido en agosto del año pasado.



Mientras tanto, para la posición de centrodelantro, Boca sigue soñando con el uruguayo Edinson Cavani, actualmente en Manchester United de Inglaterra. En declaraciones a "Cadena Xeneize", el ex jugador Sergio "Manteca" Martínez, de contacto fluido con su compatriota, admitió que el responsable del fútbol, Juan Román Riquelme, le pidió "ayuda" para convencerlo de llegar al club.