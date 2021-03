Boca y Defensores de Belgrano: 90 años sin verse las caras

La historia ha conducido a Boca y a Defensores de Belgrano por caminos diferentes. Boca lleva más de un siglo jugando en Primera División desde que lo hizo por primera vez en 1913. Defensores de Belgrano, en cambio, hace 90 años que no participa de la máxima categoría. La particularidad de la Copa Argentina 2021 los lleva a enfrentarse este miércoles en el estadio Ciudad de la Plata: será el primer choque entre ambos desde que jugaron por última vez en 1930 en la vieja cancha de tablones de Brandsen y Del Crucero donde hoy se levanta la imponente Bombonera.

El recorrido es breve y comprende apenas ocho partidos oficiales con seis triunfos boquenses, un empate y una sola victoria de Defensores que se dio en el primer partido: el 18 de abril de 1915 en Wilde, donde Boca tuvo su cancha entre 1914 y 1916 y por la primera fecha del campeonato de ese año de la Asociación Argentina de Football, Defensores ganó por 3 a 1 con tantos de Fourcade, Zacevich en contra y Roel para el equipo rojinegro y de Roldán para Boca.

En 1918 jugaron en dos ocasiones: el 30 de mayo por el campeonato de ese año, empataron 1-1 (Giulidori para Defensores, Calomino para Boca) y el 15 de julio por la Copa de Honor, Defensores recibió a Boca en su actual cancha de Libertador y Comodoro Rivadavia (antes, el cruce de la calle Blandengues y el arroyo Medrano), donde perdió 2 a 1. Martín y Garasino anotaron los goles xeneizes y Luna, el único del local. El 22 de junio de 1919 volvieron a enfrentarse por la Copa de Honor en la cancha de Defensores y ganó Boca por 2 a 0 con tantos de Canaveri y Miranda. Pero ese torneo fue anulado por la escisión de la Asociación Argentina que puso a los dos clubes en torneos diferentes: Boca se fue a la nueva Asociación Amateurs, en tanto que Defensores permaneció en la entidad original. Por tal razón, no hubo partidos entre ambos hasta 1927 cuando volvieron a coincidir en la Asociación Amateurs Argentina.

Por el campeonato de ese año, el 24 de julio volvieron a jugar en la Boca donde el equipo local venció 1 a 0 con gol de Domingo Tarasconi. El 21 de octubre de 1928, Boca ganó de visitante por 2 a 0 (Cherro y Penella), el 27 de octubre de 1929 hubo un enfrentamiento por la Copa Estímulo que también ganó Boca de local por 2 a 0 (Tarasconi y Kuko) y el 17 de agosto de 1930 tuvo lugar el último partido que registra la planilla histórica: por el campeonato de ese año, el último de la etapa amateur, en Brandsen y Del Crucero, Boca, que luego fue el campeón, goleó 8 a 0 (Cherro 2, Mario Evaristo 2, Tarasconi 2, Alberino y Fleitas Solich de penal).

De ahí en adelante, el destino separó a los dos. En 1931, Boca saltó al profesionalismo en tanto que Defensores permaneció en el amateurismo y recién en 1935 se incorporó a la segunda división profesional, luego de la fundación de AFA por la fusión de la Liga Profesional y la Asociación Amateurs Argentina, sin haber podido llegar nunca a la máxima categoría, desde que en 1937 se instauraron los ascensos.

Después de 90 años, la Copa Argentina vuelve poner a cara a cara a dos viejos rivales. Mientras Boca es un gigante del fútbol mundial, Defensores sigue buscando jugar en Primera. Pero en la cancha, serán once contra once peleando por la clasificación. La historia mira, pero no juega.