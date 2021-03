Laprovittola se destacó en Real Madrid, líder de la Liga Endesa de básquetbol

Nicolás Laprovittola cumplió este martes un destacado desempeño en el Real Madrid, que derrotó como visitante a Obradoiro por 87-71 y continúa como sólido líder de la Liga Endesa de la ACB del básquetbol de España.



El pabellón Multiusos Fontes do Sar fue escenario de un encuentro pendiente de la vigésima fecha. El quinteto merengue se impuso con una progresión de 23-15, 42-32, 58-49 y 87-71. Con esta victoria, Real Madrid se mantiene firme en lo más alto con una marca 25-1.



El bonaerense Laprovittola arrancó como titular en el equipo del DT Pablo Laso y estuvo en cancha durante 27 minutos. En ese período, el ex escolta de Lanús aportó 17 tantos (14 en el primer tiempo), con un desglose que incluyó aciertos en 4-7 en dobles y 3-8 en triples. El también ex jugador de los San Antonio Spurs de la NBA completó su trabajo con 5 rebotes y 3 asistencias.



Asimismo, el alero santiagueño Gabriel Deck (ex San Lorenzo) acumuló 3 unidades, 2 asistencias, un recupero y un rebote en 28 minutos, según consignó el sitio de la ACB.

En el conjunto gallego se lució el escolta canadiense Kassius Robertson, quien terminó con un saldo de 18 tantos y 8 asistencias.



Por su parte, el escolta Barcelona (23-3) alcanzó una contundente victoria sobre Estudiantes (8-18), por 98-68, en el otro partido postergado de la fecha 20.



En el quinteto blaugrana, que dirige el DT lituano Sarunas Jasikevicius, el alero cordobés Leandro Bolmaro aportó 6 unidades (1-5 en dobles, 1-1 en triples, 1-2 en libres), 4 rebotes y 2 pases gol en los 23 minutos que permaneció en el rectángulo de juego.



Este miércoles (desde las 16.30 de Argentina), en un adelanto de la fecha 27, se enfrentarán Fuenlabrada-UCAM Murcia.