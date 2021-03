Massa cedió ante la oposición y habrá sesión especial el jueves para tratar Ganancias

El año electoral, y las normas que pueden aportar cierto rédito político para los distintos partidos, se confabulan contra la posibilidad de establecer una dinámica de trabajo razonable en la Cámara de Diputados. En ese marco, y pese a que hay dos convocatorias para tratar la modificación del impuesto a las Ganancias, la sesión aún no tiene fecha cierta. Juntos por el Cambio había solicitado una sesión especial para el jueves a las 14 con el fin de votar los proyectos de Ganancias y reforma del monotributo, pero el titular de la Cámara baja, Sergio Massa, los había ignorado y, en cambio, resolvió hacer lugar a la solicitud del Frente de Todos y convocar a una sesión para el sábado con un temario similar. La decisión de Massa enojó a Juntos por el Cambio, que lo acusó de violar el reglamento. Ante ese escenario el titular de la Cámara baja concedió el otro llamado a sesión, aunque desde el oficialismo no garantizan dar quórum.

Así las cosas, el Presidente de Diputados no desactivó la sesión del sábado y fuentes parlamentarias deslizaron que el Frente de Todos no asegura estar presente mañana en el recinto. La situación es un tanto particular teniendo en cuenta que el proyecto que pretende tratar la oposición lleva la firma de Sergio Massa.

Si bien no hay certeza sobre el día, nadie duda en los pasillos de la Cámara baja que el proyecto de reforma del impuesto a las Ganancias, que sube el mínimo no imponible a 150 mil pesos y beneficiará a más de un millón de trabajadores y jubilados será aprobado. Al igual que la norma que corrige los topes de ingresos para los monotributistas.

Lo cierto es que por ahora son tres convocatorias a sesión vigentes en la Cámara baja. Las dos primeras tienen que ver con el impuesto a las Ganancias, pero la tercera plantea como tema central el tratamiento del prórroga de la ley de promoción para la producción de biocumbustibles y esta convocada para mañana a las 11.

En cierto punto el pedido de JxC para trarar Ganancias el mismo día que la ley de biocombustibles tiene que ver con intentar demostrar que el macrismo no busca obstaculizar el tratamiento de la modifciación del tributo.

La primera intención del oficialismo era no mezclar las cosas. La prórroga de los beneficios impositivos a los biocombustibles cruza transversalmente a todos los bloques de acuerdo a la pertenencia o no de las diez provincias alcanzadas por la iniciativa. "El objetivo del Gobierno nacional es dar un esquema donde se logre la mayor sinergia. Siempre mirando y cuidando mucho cada puesto de trabajo, el impacto medioambiental y el impacto en la vida de nuestros vecinos y vecinas”, definió el secretario de Energía, Darío Martínez, el lunes ante la comisión de Energía de la Cámara baja.

Por lo que el FdT bloquearía la apuesta opositora, que si bien podría alcanzar el quórum para sesionar no contará con los dos tercios de los votos necesarios para convertir en ley la media sanción del Senado, porque no cuenta con dictamen de comisión. En tanto, los principales referentes del oficialismo parlamentario no habían definido ayer cual sería la postura frente a la convocatoria opositora para tratar Ganancias. Todo indica que si la oposición obtiene le quorum, el oficialismo bajará a defender su proyecto.

Sábado

La convocatoria para que una de las Cámaras del Congreso sesione un sábado, tiene muy pocos antecedentes. Salvo la apertura de sesiones ordinarias del 1 de marzo (fecha que no se modifica y que en distintas oportunidades fue durante un fin de semana), no es habitual que el Parlamento funcione esos días. La excepción mas reciente fue el sábado 24 de marzo de 2012, donde la Cámara de Diputados realizó un reconocimiento a los integrantes del tribunal que juzgó a las Juntas Militares.

Para los otros antecedentes mas cercanos hay que remontarse a la crisis política, económica y social de diciembre 2001. Tras la renuncia del ex presidente radical Fernando de la Rúa, el senador puntano Adolfo Rodríguez Saá asumió la presidencia interina el sábado 22 de diciembre de 2001 ante una Asamblea legislativa que comenzó pasadas las nueve de la noche.