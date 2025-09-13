El empresario y conductor Marcelo Tinelli fue denunciado penalmente por Recordvisión S.A., la productora que pertenece a Carlos Ramón Badía, el hermano del legendario presentador Juan Alberto Badía. La causa, que quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional N°16 de la Ciudad de Buenos Aires, es por el incumplimiento de pago de una suma millonaria por los servicios técnicos que prestó la empresa familiar a la ex estrella de la televisión para la producción de Bailando por un sueño del 2023.

Se trata de un nuevo revés judicial para el ex Videomatch, quien desde que perdió popularidad televisiva enfrentaría numerosas crisis financieras y varias denuncias por incumplimiento de pagos con artistas, productoras y empresas. Sin embargo, la causa iniciada por la familia Badía tendría un peso mayor en el plano simbólico.

Marcelo Tinelli y Juan Alberto Badía. (Imagen: redes sociales)





En varias oportunidades, Tinelli se refirió a Juan Alberto Badía (quien falleció el 29 de junio de 2012, a los 65 años, por un cáncer) como la persona que le abrió las puertas de la televisión allá por 1983, cuando le dio la oportunidad de trabajar como periodista deportivo y panelista en Badía y compañía, el programa que marcó un hito en la TV argentina.

Sin embargo, la familia Badía quedó afectada por el aparente desinterés del ex Showmatch. En este marco, personas cercanas al entorno de Juan Alberto aseguran que los incumplimientos de pagos fueron vividos como una "traición inexplicable" al legado del "maestro" de Tinelli.

"Juan Alberto era un cholulo de Marcelo. Fue un tipo que a Juan lo marcó. Y se marcaron mutuamente, pero no tenían una relación continua", expresó en 2024 durante una entrevista la viuda de Juan Alberto, Mariana Pokrassa. También disparó contra Tinelli: "A mi casa, con el cáncer de Juan, vino dos veces... Y el cáncer de Juan duró dos años. Hablaron por teléfono tres o cuatro veces, ponele, pero Juan no recibió tanto apoyo ni tanto amor como Marcelo decía en la tele".

Mientras tanto, Tinelli se prepara este fin de semana para el arranque este martes 23 de un nuevo programa que conducirá en el canal de streaming Carnaval. Saldrá al aire dos veces por semana y junto al exconductor del Bailando y Videomatch estarán dos de sus dos hijas, Juanita y Candelaria; su primo Luciano “El Tirri”; el humorista "Pachu" Peña; el y los mediáticos Fede Bal, Carla Conte, Iván Ramírez, Sebastián Almada y Sabrina Rojas.

"Vamos a invitar a políticos, famosos, vamos a recrear lo que fue la primera época de Videomatch", anunció Tinelli al programa Cónclave, con Viviana Canosa, Alejandro Fantino, Fabián Doman y Jorge Rial.