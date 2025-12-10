Omitir para ir al contenido principal
Portada
Sociedad
¿Llueve en la Ciudad?
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este miércoles 10 de diciembre
El SMN indicó que la temperatura en el AMBA llegará a los 28 grados
10 de diciembre de 2025 - 9:37
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Por la noche se esperan tormentas fuertes en el AMBA
Temas en esta nota:
Servicio Meteorológico Nacional
Pronóstico
El País
Movilización al Congreso
Sigue la lucha del Garrahan y el colectivo de discapacidad
La oposición alertó sobre el riesgo del proyecto que impulsa Javier Milei
El Gobierno apurado por quitar derechos laborales
Por
Paula Marussich
Adjudicación de Secretarías y agencias
El jueguito de Adorni
El primer mandatario de EE.UU le envió un recordatorio a su par argentino
“Milei iba a perder la elección, lo apoyé y ganó”
Economía
Subas correspondientes a noviembre y diciembre.
Aumento para empleadas domésticas
Se derrumbó 2,9 por ciento interanual en octubre
La industria nacional en el pozo
Penas de prisión para reprimir el gasto público
Un torniquete al gasto público
Por
Juan Garriga
En menos de un año superó el récord de Macri
Milei, el nuevo campeón de la importación
Sociedad
¿Llueve en la Ciudad?
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este miércoles 10 de diciembre
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 10 de diciembre
Logró desplazar a otro amigo del Presidente, el Grupo IRSA
Costantini sigue sumando tierras
Por
Santiago Brunetto
Una broma que le salió mal al baterista del grupo Don Osvaldo
Alerta de bomba en el Aeropuerto de Mendoza
Deportes
La degradación que va desde Alfredo Di Stéfano hasta Lamine Yamal
El fútbol como excusa para pensar la vida
Por
Gustavo Grazioli
El aplazamiento se debió a “cuestiones de agenda” de Chiqui Tapia
AFA postergó por un día el sorteo de la Liga Profesional
Este miércoles en el Cilindro de Avellaneda con entrada libre y gratuita
Racing vs. Belgrano, por la primera final del Femenino
Afectado por la final del Clausura entre Racing y Estudiantes
River se aleja de la segunda edición del Mundial de Clubes