Inevitables

TEATRO

Habitación Macbeth

A través del cuerpo de un actor encontrado en la fosa del teatro, las Brujas Fatídicas del páramo de huesos representarán la tragedia Habitación Macbeth para el goce, deleite, y catarsis metafísica de nuestra majestad creadora Hécate, vulgarmente conocida como El Público. En esta versión para un actor, gestada en la pandemia, Pompeyo Audivert lleva la actuación a una situación extrema, a un pulso de vértigo y deslinde, mostrando el esqueleto que sostiene la tragedia shakespeareana como un fenómeno paranormal de naturaleza metafísica. Luces de Horacio Novelle, con asistencia de Ana Heilpern; escenografía de Lucía Rabey; y música y chelo en vivo de Claudio Peña.

Sábado a las 21 y domingo a las 20, en el Centro Cultural de la Cooperación, Av Corrientes 1543. Entrada: $1000.

Siglo de oro trans

Considerada una de las obras más logradas del teatro barroco español, Don Gil de las calzas verdes es esencialmente una comedia de enredos sobre el deseo equivocado. Estrenada en 1615, en un siglo decisivo filosóficamente; las preguntas que la cultura se hizo sobre la condición del alma y del cuerpo se reversionan en esta versión de Gonzalo Demaría, dirigida por Pablo Maritano, que mantiene intacta la sátira sexual y los planteos filosóficos y metafísicos de Tirso de Molina. La puesta en escena aborda el texto desde la tradición barroca, con su alucinante desparpajo para tocar temas que aún hoy son modernos: la identidad y el cuerpo frente a la demoledora acción del deseo. Con Payuca, Monina Bonelli, Ariel Pérez de María, MaiamarAbrodos, Mariano Saborido, Martina Nikolle Ansardi, Rodrigo Arena, Julián Ekar, Emiliano Figueredo, Naty Menstrual y Fabián Minelli.

Jueves a domingo, a las 20, en el Teatro Regio, Av. Córdoba 6056. Entrada: $550.

MÚSICA

Little Oblivions

A siete años de su despojado debut, Sprained Ankle (2015), la joven Julien Baker entrega un celebrado tercer disco en el que continúa con la sana costumbre de mostrar su costado más vulnerable, acompañada en este caso por un sonido grupal que no impide que sus temas sigan siendo profundamente personales. Oriunda de Memphis, Baker comenzó a grabar los temas del que sería su primer disco en el estudio de Matthew E. White en Virginia y, luego de la aparición del sucesor Turn On The Lights (2017), pasó a formar parte del trío Boygenius, una suerte de supergrupo de cantautoras indie en ascenso, con Lucy Dacus y Phoebe Bridgers, que llegó al disco con un EP homónimo editado en 2018. Grabado en Memphis, con produccion propia y la mayoría de los instrumentos tocados por ella, Little Oblivions tiene como invitadas a sus compañeras de grupo, Dacus y Bridgers, acompañándola en los coros del tema “Favor”.

El Río Grande

Nuevo simple de Marina Fages, que debuta como productora de sus propios temas, acompañada por la pianista Noelia Sinkunas, con la que se conoció en una reunión-zapada del colectivo Marder y luego compartieron varias veces escenario, pero esta es su primera grabación juntas. La versión original del tema, cuyo titulo y letra hace mención a la ciudad fuegina donde Fages pasó su niñez, cerraba el único disco de El Tronador, grupo del que una decada atrás era la voz cantante. En esta reversión aparece también la guitarra de Fernando Kabusacki, asiduo invitado a las movidas Marder y una constante en todos los discos solistas de Fages. Hay un video que acompaña el lanzamiento, dirigido por Belén Asad, y que forma parte de Música por cámara, ciclo de videos filmados en las locaciones del Centro Cultural Kirchner.

ONLINE

Los irregulares

Otra vez Sherlock Holmes. Aunque, como viene siendo la costumbre de un tiempo a estar parte, con una vuelta de tuerca. Luego de Enola Holmes, Netflix presenta esta serie “de época” inspirada muy libremente en la pandilla de jóvenes conocida como los Baker Street Irregulars, mencionada en varias de las novelas originales de Arthur Conan Doyle. Aquí, sin embargo, no se trata de simples informantes del famoso detective y su fiel asistente Watson: juntos deberán proteger a una muchacha llamada Jessie que es capaz de ver, como afirma una ominosa voz en el tráiler, “cosas que el resto de la gente no puede ver”. El propio Sherlock, interpretado por Henry Lloyd-Hughes, aparece poco y nada en los ocho episodios de la saga, empujada no tanto por las habilidades deductivas sino por los hechos y poderes sobrenaturales que atraviesan a los personajes y sus circunstancias. Conan Doyle nunca hubiera imaginado que su famosa creación daría a luz, más de un siglo después, a un verdadero Universo Cinemático Holmes.

La templanza

Desde la publicación en 2009 de El tiempo entre costuras, la escritora española María Dueñas viene metiendo varios bestsellers en los mercados hispanohablantes, entre ellos La templanza. Precisamente es ese texto el adaptado en esta producción original de Amazon Prime Video, un relato lleno de (previsiblemente) romance. La historia transcurre hacia finales del siglo XIX y narra el encuentro entre Soledad Montalvo (Leonor Watling), la esposa de un vendedor de vinos de lujo, y Mauro Larrea (Rafael Novoa), un empresario en las malas, con el trasfondo cambiante de una comunidad minera de México, la alta sociedad londinense, los barrios bajos de Cuba y la ajetreada ciudad de Jerez de la Frontera.

CINE

Salvaje

Suerte de cruza entre Un día de furia y los relatos de locos sueltos obsesionados con destruir a alguien sin razón aparente, este largometraje disponible en Prime Video encuentra en la figura de Russell Crowe –un Crowe grandote, imponente, con cara de malo en cada plano– al actor ideal para interpretar a un psicópata de temer. Todo comienza con un crimen sangriento y, poco después, ocurre un típico incidente automovilístico que desata en “El hombre” (el personaje no tiene nombre, señal de que es un ciudadano como cualquier otro) las más virulentas reacciones. La víctima es una “madre soltera” que no está atravesando su mejor día, que no hará más que empeorar cuando se tope con la enorme silueta del enemigo más impensado. Tan tensa como breve, la película de Derrick Borte manipula el relato y al espectador utilizando viejos pero muy efectivos trucos. No se trata de un gran film ni mucho menos, pero en su formato simple y directo hay varios placeres sucios y desbordados para disfrutar.

Godzilla vs. Kong

Otro de los blockbusters que está de estreno en estos días de salas reabiertas. La película de Adam Wingard con Alexander Skarsgård y Rebecca Hall vuelve a poner frente a frente al celebérrimo rey de los kaijus y al mono gigante creado en 1933 (el enfrentamiento ya había ocurrido en 1963 en el film japonés homónimo). La nueva saga monsteril, que se había reiniciado por enésima vez con Godzilla en 2014, y continuó luego con Kong: Skull Island, tiene finalmente el choque de titanes que se merecía. Efectos especiales de ultimísima generación, acción, bochinche y cosha golda. Como afirmó un tuitero luego de la premiere: tal vez esta sea la película tonta de monstruos que estábamos necesitando. O no.

TV

Adèle

“Adèle Zimmer es una doctora en psicología cuyo talento para analizar a las personas ha sido probado con éxito, lo que la lleva a unirse a la policía federal de Bruselas para trabajar como consultora en casos de desapariciones inexplicables”. Así promociona la señal Europa Europa el desembarco de esta reciente serie producida en Bélgica y que vuelve a mezclar las aguas del policial y el drama psicológico. Desde luego, hay más que lo que la escueta sinopsis señala: la especialista todavía no ha superado el duelo de la desaparición reciente de su propio hijo, apenas seis meses antes, y el acceso a cierta información confidencial le permitirá atar algunos de los cabos sueltos. Pero para ello deberá enfrentarse a un superior tan rígido en sus modales como en la aplicación de los protocolos policiales. La actriz Catherine Demaiffe fue la encargada de darle vida a esta particular heroína televisiva, protagonista de una historia con más de una sorpresa.

Miércoles a las 22, por Europa Europa.

The Flash

En tiempos de largometrajes superheroicos de cuatro horas de duración elevados a la categoría de obra maestra llega a la pequeña pantalla la séptima temporada de esta serie dedicada al encapotado más rápido del universo, parte del universo comiquero parido por DC Comics. Las nuevas entregas comienzan con la necesidad de rescatar a Iris, atrapada en el mundo interior del espejo, y el intento por detener a Eva con la velocidad limitada (por razones de sobra conocidas por todos los fans). Grant Gustin regresa en el rol de Barry/Flash, acompañado por los rostros recurrentes de Candice Patton, Danielle Panabaker, Carlos Valdes, Danielle Nicolet y Tom Cavanagh.

Jueves a las medianoche, por Warner Channel.