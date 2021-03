El agravio de Fernando Iglesias a Estela de Carlotto durante la sesión de Diputados

El momento más álgido y cuestionado por el oficialismo, en el marco del debate por el negacionismo en la Cámara de Diputados, fue el protagonizado por el siempre polémico Fernando Iglesias, quien no dudó en replicar su ataque hacia los organismos de derechos humanos, apenas tres dias después del último 24 de marzo.

El diputado planteó una cuestión de privilegio contra el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, y aprovechó ese momento para apuntar directamente contra la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.

"Lo que no sabemos de Pietragalla es que dijo de lo que pasó en este escandaloso 24 de marzo, por dos cosas: las declaraciones de Estela de Carlotto y el retiro de la Argentina del Grupo de Lima", arrancó el cambiemita.



"Las declaraciones de Estela de Carlotto, pidiendo que Macri vaya preso ahora, inmediatamente, es de un escandalo difícil de superar. No importa si se refiere a Macri o a un otro, una referente de los derechos humanos no pide que se lo juzgue, que haya justicia, pide que sin juicio y sin condena vaya preso. ¿En qué te has convertido Estela? ¿Les suena esto, de gente que va presa sin juicio ni condena? Una vergüenza las declaraciones de Carlotto", continuó, mientras los legisladores del Frente de Todos lo abucheaban.

Por último, llegó al punto de equiparar el terrorismo de Estado con presuntas situaciones vividas en pandemia en las provincias de Santiago del Estero y Formosa.



En ese sentido, pidió que se hablara mejor del "negacionismo del presente". "Ya le hemos pedido reiteradamente que reuna a la comision en formosa, se lo pedimos de nuevo porque querlos derechos humanos del presente son una cuestion que atañe a todos los argentinos", resaltó.

Cerró con otra frase característica de los representantes de Juntos por el Cambio que suena con fuerza cuando se cuestiona su postura sobre el negacionismo: "transformaron las organizaciones de derechos humanos y la Secretaría de Derechos Humanos en una unidad básica. Los derechos humanos son siempre", concluyó.

Yasky: "Este cuerpo ha reconocido de forma unánime a Estela de Carlotto"

Inmediatamente después, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la HCDN, Hugo Yasky, habló del proyecto de declaración de su autoría para “repudiar el insidioso comunicado firmado por la Presidenta del PRO Patricia Bullrich y el Presidente del Bloque PRO de esta Cámara Cristián Ritondo, cuyas palabras intentan deslegitimar la lucha personal de Estela de Carlotto".

En ese marco, se refirió también al ataque de Iglesias contra la titular de Abuelas. “El diputado que oficia de Comisario Político de las clases dominantes no se enteró del hambre, de la represión a trabajadores, de las violaciones a los derechos durante los cuatro años del gobierno de Macri, no se entera hoy de la represión en Campo Verde Jujuy pero pretende agraviar la figura de Estela de Carlotto, máximo ejemplo ético de nuestro país junto a la Madres de Plaza de Mayo. No tiene autoridad moral para hablar de nuestras Madres y Abuelas. Eso es negacionismo y complicidad con la dictadura”, contestó Yasky a la intervención del diputado macrista.

Al mismo tiempo, el secretario general de la CTA, recordó que “este cuerpo, al igual que otros cuerpos legislativos provinciales, ha reconocido de forma unánime a Estela de Carlotto, a las Abuelas de Plaza de Mayo, a su lucha, trabajo y logros. Estela de Carlotto ha disertado en estos recintos y recibido innumerables reconocimientos por la misma labor por la cual ahora es injustamente atacada”.