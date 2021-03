Guzmán refutó a Macri y le recordó cómo favoreció a los especuladores

El ex presidente Mauricio Macri aseguró, en un reportaje radial, que "hoy (Martín) Guzmán se está endeudando al 18%". Por twitter, Martín Guzmán le respondió este sábado. "Encuentro oportuno aclarar que tal afirmación es falsa", señaló el actual ministro de Economía, quien también destacó que el macrismo implementó "un esquema que alentó la especulación y castigó la producción".

“Ella (Cristina Kirchner) recibió un país con 4% de superávit y lo devolvió con 5% de déficit. No podíamos hacer frente a todas las deudas y el enorme apoyo del mundo nos permitió hacer un crédito para pagar las deudas. Hoy Guzmán se está endeudando al 18%. Lo mal que hice ("lo que hice mal", habrá querido decir) fue explicarlo en un minuto”, explicó esta vez en 45 segundos, aproximadamente, el ex presidente Mauricio Macri en el aire de Radio Mitre esta semana.



Evidentemente, Macri confundió la tasa de interés de la emisión de deuda en dólares con el rendimiento que representan esos mismos intereses sobre los mismos bonos cuando estos se devalúan y se venden más barato en el mercado. Pero eso no significa que el país pague más intereses que los pactados al momento de la emisión ni, mucho menos, que esté "emitiendo nueva deuda" a una tasa equivalente a ese rendimiento sobre el precio de mercado.



Por ejemplo, si un gobierno emite un bono por 100 dólares y le fija una tasa de interés de 6 dólares anuales, esos son los intereses que pagará por cada año independientemente que el bono se valorice o se devalúe en el mercado. Si un inversor compra ese bono a la tercera parte de su valor (33,33 dólares), cuando el gobierno deudor pague intereses, esos 6 dólares le representarán un rendimiento del 18% sobre el valor invertido en la compra. Pero eso no significa que el gobierno se esté "endeudando al 18%", como malinterpretó (o explicó en forma engañosa) Macri.



"Un ex presidente declaró que el Gobierno está tomando deuda a tasas del 18% en dólares. Encuentro oportuno aclarar que tal afirmación es falsa para evitar confusiones y aportar claridad sobre cómo estamos resolviendo uno de los grandes problemas que su administración creó", tuiteó Guzmán, respondiéndole a Macri sin nombrarlo.



Y prosiguió recordándole que "su gobierno favoreció el ingreso desregulado de capitales cuyo negocio es especular sobre oportunidades de retornos financieros de corto plazo en lugar de invertir en la economía real. Que quede claro: fue un esquema que alentó la especulación y castigó a la producción".



Luego, Guzmán rememoró la situación previa al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. "Cuando en 2018 el mundo dejó de creer en la Argentina que Juntos por el Cambio proponía, aquel fenómeno se tornó en un problema gravísimo. Así como habían entrado, sin regulación alguna esos capitales empezaron a salir de golpe dando lugar a una crisis cambiaria y económica".



"Uno de los múltiples desafíos de nuestra administración era limpiar la resaca de la especulación financiera que dejó el gobierno anterior y así fortalecer la economía. ¿Significó alguna de las medidas adoptadas endeudarse al 18% en USD, como dice un ex presidente? No. Veamos", sugirió el ministro de Economía ya en tono didáctico, como para que hasta Mauricio macri pudiera entenderlo.



Primero, se refirió a las operaciones de canjes de títulos públicos para reprogramar los vencimientos más cortos. "Esto redundó en una transformación neta de deuda en dólares a deuda en pesos por u$s 5106 millones. Resultado: bajó la deuda en dólares y se fortaleció el mercado de deuda pública en pesos".



Y aclaró: "En ninguna de estas operaciones se emitió deuda endólares para efectivamente recibir dólares (...). O sea: a diferencia de lo que marcó el ex presidente, el Estado no sólo NO se endeudó al 18% en dólares, sino que se desendeudó de forma neta". Y de inmediato postuló que "Argentina necesita diálogo respetuoso y con información veraz. Actuar responsablemente ayuda a que forjemos una sociedad más constructiva".



"Al contrario, luego de la exitosa reestructuración de la deuda pública externa, el sector público consolidado realizó compras netas (que se entienda bien: compras, no ventas) de títulos en dólares por un total nominal de u$s 459 millones a precios de entre 33 y 40 centavos por dólar", agregó Guzmán reforzando la refutación a los dichos de Macri. Es decir, que el Estado sacó provecho de la desvalorización de sus propios títulos de deuda, recomprando por un valor que pudo haber oscilado entgre 151 y 183 millones de dólares, deuda que a su vencimiento hubiera debido cancelar a 459 millones de dólares.