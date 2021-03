Mariano Werner: Primera victoria con el 1 en las puertas

El entrerriano Mariano Werner (Ford) dominó este domingo de punta a punta la final del Turismo Carretera en el autódromo bonaerense de San Nicolás y logró una sólida victoria en el marco de la tercera fecha de la temporada. El vigente campeón del TC marcó un tiempo de 29:49.290, seguido por el líder del torneo, Agustín Canapino (Chevrolet), a 2.062 y Jonatan Castellano (Dodge), a 2.530. Más atrás quedaron José Luis Di Palma (Ford) a 3.088, Marcelo Agrelo (Torino) a 5.083 y Juan Pablo Gianini (Ford) a 6.446.

El piloto entrerriano, que alcanzó su triunfo número 27 en la categoría -la primera luciendo el "1" en los laterales- tuvo en el inicio de la final una maniobra al límite con Gianini, que había largado segundo. El Ford con el número 51 de Gianini intentó superar por fuera al 1 de Werner, pero no pudo hacerlo, se fue de pista y terminó relegando cuatro lugares, situación que desató el enojo del piloto de Salto.

"Estoy amargado, la vez pasada en La Plata lo hablé con él (Werner), me sacó afuera seis veces. Hoy no me iba a quedar segundo, quería arriesgar, pero cuando llegamos a la curva dos, intento por fuera y no me dejó doblar", aseguró Gianini tras la final. Y agregó, en diálogo con la TV Pública: "No me quejo, simplemente hubiese sido una gran carrera, una pelea linda. Me voy amargado por la situación, pero de todos modos fue un podio importante para nosotros".

Por su parte, Werner dio su versión de lo sucedido, tratando de bajarle el tono a un posible conflicto. "Juampi se tira bien en el frenaje, pero cuando llega la hora de doblar venía por lo sucio, eso veo, se corre rápidamente para afuera. De ahí en más traté de ser lo más rápido posible", explicó el ganador de la carrera.

Lo cierto es que tras esa maniobra comprometida, Werner picó en punta, reguló la diferencia sobre sus perseguidores, Canapino y Castellano, y manejó sin sobresaltos la carrera. En cuanto a Canapino, pareció leer el ritmo de Werner y se conformó con no perder el segundo lugar, pensando en sumar puntos para el campeonato. Lo mismo ocurrió con Castellano en relación a Canapino, ya que conservó la tercera posición sin realizar maniobras de riesgo en la posible de búsqueda de una mejor colocación.

Celebrada la tercera jornada, Canapino continúa al frente del campeonato con 125 puntos, seguido por Di Palma con 89.5, Marcos Landa (Torino) con 87,5, Esteban Gini (Torino) con 86 y Werner con 81. La próxima final de la categoría está programada para el 18 de abril en Concepción del Uruguay.