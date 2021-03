Novedades de David Duchovny, "El señor de los anillos" y "Luis Miguel, la serie"

* El actor, y escritor, David Duchovny acaba de publicar su cuarta novela. La novedad es que Truly Like Lightning podría volverse una miniserie protagonizada por el propio autor. La ficción sigue a Bronson Powers, un exdoble de Hollywood reconvertido en mormón, padre de múltiples hijos con sus tres esposas, involucrado en un negocio inmobiliario y una serie de eventos mortales. Showtime -la antigua casa de Californication- se mostró interesada en acoger a esta “meditación desgarradora sobre la familia, la religión, el sexo, la codicia, la naturaleza humana y el entorno en extinción de un antiguo desierto”.



* La versión seriada de The Lord of the Rings ya tiene nuevo director. El realizador Wayne Che Yip (Hunters, Preacher, Utopia y Doctor Who) estará a cargo de cuatro episodios de la entrega producida por Amazon Studios. La historia sucede miles de años antes de los eventos de The Hobbit y The Lord of the Rings de J.R.R. Tolkien.

* Se conocieron las últimas imágenes de lo que será la segunda temporada de Luis Miguel, la serie. Narrados en dos líneas de tiempo, los ocho episodios muestran al cantante en una encrucijada. Son los ’90. La cima de su éxito acontece con las sombras de siempre y nuevas tormentas personales. Se estrena el 18 de abril por Netflix. Suave.

El personaje

Jack Gallo de Just Shoot Me! (George Segal). Era el padre de la protagonista de una sitcom noventosa, dueño de una gran sonrisa y propietario de una revista de moda. El capo de Blush era un mujeriego incurable, divorciado en cuatro ocasiones (llegó a casarse con una amiga de su hija). Sólo George Segal podía generar empatía con un despropósito andante cuyo mayor rival en la vida era nada menos que Donald Trump.