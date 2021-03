Liberaron el timón y las hélices del buque encallado en el Canal de Suez

Equipos de rescate consiguieron liberar el timón y las hélices del Ever Given, el buque encallado desde el martes pasado en el Canal de Suez, informó este domingo una de las empresas que opera en el paso. La autoridad gestora de la vía marítima indicó que continúan dragando tierra para liberar el casco. Autoridades egipcias intentaron nuevamente reflotar el gran portacontenedores de bandera panameña para permitir el tránsito de los más de 300 barcos en cola, aunque los intentos fracasaron a pesar de la luna llena y la marea alta. El Canal de Suez transporta alrededor del diez por ciento del comercio marítimo internacional, y cada día de bloqueo provoca importantes retrasos y costos para el sector.

El navío estaba rodeado este domingo por remolcadores. Su silueta, de unos 60 metros de altura, dominaba los campos y las palmeras de la orilla occidental. La zona es altamente vigilada por personal de seguridad del canal, pero también por militares y policías. Dos nuevas dragas, actualmente en el mar Rojo, están en camino: la italiana Carlo Magno y la holandesa Alp Guard, según webs de seguimiento del tráfico marítimo. Y se van a poner en marcha otros dos remolcadores egipcios, según la Autoridad del Canal de Suez (SCA).

En la noche del sábado al domingo fracasó un nuevo intento de reflotar el buque aprovechando la marea alta, pero "esta mañana se informó que el timón y las hélices estaban liberadas", indicó en su página web la firma de servicios marítimos Gulf Agency Company (GAC), con sede en Dubai y que opera en el canal. Sin embargo la GAC aseguró que "la proa del barco está todavía hundida en la orilla del canal" y que se había producido un "ligero movimiento lateral".



Por su parte la SCA emitió un comunicado en el que no hacía referencia a estos avances y señalaba que, según su jefe Osama Rabie, se habían dragado ya 27 mil metros cúbicos de arena de la parte de la orilla en la que está encallada la proa del barco, llegando a una profundidad de 18 metros. Según Rabie están participando 12 remolcadores en los intentos por reflotar el buque, un gigantesco contenedores de 400 metros de eslora y una capacidad de carga de 224 mil toneladas.

Mientras tanto se siguen acumulando barcos en las dos entradas del canal, tanto en el Mar Rojo como en el Mediterráneo, en espera del desbloqueo y, aunque algunas naves ya han desviado sus rutas para circunvalar África, de acuerdo con Lefh Agencies, en la mañana del domingo ya sumaban 327. La SCA había asegurado el viernes que para entonces los trabajos para desencallar el Ever Given habían avanzado un 87 por ciento, aunque el sábado en una rueda de prensa Rabie admitió que no podía estimar cuándo estaría liberado este paso por el que pasa el 10 por ciento del comercio a nivel mundial y el 25 por ciento de los contenedores de mercancías.

La naviera Maersk, la principal que opera en el Canal de Suez, señaló que, una vez liberado el paso, se requerirán entre tres y seis días para deshacer el gran atasco que se ha generado en esta vía que supone la ruta marítima más corta entre Asia y Europa.

El puerto jordano de Aqaba, en el mar Rojo, preparó un plan de contingencia de cara a la llegada de muchos barcos. "La Comisión ha aumentado el estado de alerta en el puerto de Aqaba para garantizar la seguridad marítima en el caso de que la nave que está bloqueando actualmente el Canal de Suez sea reflotada", dijo el director general de este organismo, el general Mohammad Salman.

Detalló que actualmente hay al menos 13 embarcaciones, que transportan todo tipo de mercancías, ganado y materiales químicos, cuyo destino final es Aqaba. El ministerio de Petróleo sirio dijo en un comunicado que el bloqueo retrasó un petrolero con destino al país árabe y afirmó que se está "racionalizando actualmente la distribución de derivados del petróleo para asegurar su disponibilidad" ante el probable retraso de los suministros.

También están bloqueados 11 cargueros con ganado que salieron de Rumania. La ONG Animals International sostiene que los 130 mil animales a bordo corren peligro. El diario Al Ahram informó que el ministerio de Agricultura egipcio envió tres equipos veterinarios para examinarlos.

Según un informe de la aseguradora Allianz publicado el viernes, cada día de inactividad podría costarle al comercio mundial entre seis mil y diez mil millones de dólares. A la espera que se reanude el tráfico, grandes compañías de transporte marítimo como Maersk o la francesa CMA CGM decidieron desviar sus barcos y navegar alrededor del cabo de Buena Esperanza, un desvío de nueve mil kilómetros y al menos siete días más de navegación.

Aunque en un principio se atribuyó el incidente a los fuertes vientos combinados con una tormenta de arena, las condiciones meteorológicas no habrían sido la única razón del incidente. Así lo manifestó el sábado el jefe de la SCA, el almirante Rabie. "Otros errores, humanos o técnicos, también podrían haber entrado en juego", dijo en una conferencia de prensa desde Suez.

Por el Canal de Suez pasa gran parte del petróleo procedente del golfo Pérsico rumbo a Europa y otros países del Mediterráneo, y en menor medida a Estados Unidos y otras partes del mundo. Además es la puerta de entrada a Europa de muchas mercancías desde Asia, como componentes electrónicos y para automóviles.