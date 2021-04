La Gay(a) Ciencia en ESTAMBUL: la academia resiste junto con las disidencias.  

Insistís en debate con autores como Enzo Traverso, por ejemplo, diciendo que hay que hablar de fascismo, actualizando el concepto pero con la urgencia de no eludir esa caracterización...

El gobierno de AKP está vaciando no sólo universidades sino todas las instituciones de las esferas judicial, política, económica y social. Estamos presenciando una forma de Gleichschaltung (proceso político de control totalitario de Alemania por parte del partido nazi, también conocido como nazificación ), alineando todas las instancias de la sociedad. Cada vez más poder se concentra en las manos del presidente.

Cuando empezó la resistencia en la Universidad Boğaziçi en enero de este año, flamearon banderas LGBTI+ en el campus y luego hubo una exhibición de arte organizada por estudiantes que se usó de excusa para criminalizar a la comunidad LGBTI+, en particular a partir de una obra que contenía una representación de Kaaba, el lugar más sagrado del Islam en la Meca, con banderas arcoiris en todas las esquinas. Ahora, Erdoğan declara que Turquía se retiraría de la Convención de Estambul.

No hemos todavía salido de la Convención de Estambul, porque debe votarlo primero el Parlamento. Pero el presidente Erdoğan declaró que Turquía se retiraría porque está buscando recuperar la popularidad que su Partido Justicia y Desarrollo (AKP) está perdiendo. Lo intenta a través de los grupos conservadores radicales y las sectas que están en contra de esa convención con el argumento de que “destruye la estructura de la familia”. Otra razón evocada es que alienta la “perversión” porque protege a las minorías sexuales. Los políticos y los medios pro gobierno están incitando cada vez más al odio contra la comunidad LGBTI+ en Turquía. Las marchas del orgullo están prohibidas desde 2015. Las feministas tuvieron también muchas dificultades para sostener las marchas del 8 de marzo. La intervención policial en este sentido es cada vez más violenta. Pero el discurso anti-LGBTI+ se puso especialmente tóxico el año pasado.

Mi perspectiva sobre las nuevas formas de fascismo consiste en construir el fascismo como una forma de gobernar poblaciones. No puede esperarse a que los casos históricos de fascismos se repitan de idéntica manera hoy en día. El fascismo no puede ser reducido tampoco a una ideología particular, aun si hay elementos comunes que los movimientos de derecha conservadora utilizan invariablemente. Mi predicción es que los nuevos fascismos estarán caracterizados por una convergencia de violencia de estado, estrategias de gubernamentalidad biopolíticas y tácticas neoliberales de precarización. La transgresión de límites legales, morales o de sentido común, la ampliación de la imprevisibilidad y la polarización, y la producción constante de cuerpos prescindibles son signos seguros de que se está instaurando una gubernamentalidad fascista. Esto es lo que estamos viviendo en Turquía, en mi opinión.

¿Cómo ves la capacidad de respuesta frente a estos regímenes?

Siempre ocurre que, en tiempos difíciles, las relaciones se hacen más intensas y se construyen lazos de solidaridad imprevistos entre grupos previamente no conectados. En Turquía, esto se ha convertido en la fuente de nuestra fuerza.

Nuestra posición inicial de vulnerabilidad nos abrió a establecer relaciones de apoyo con otres en dos formas distintas pero interrelacionadas. Primero, porque estamos bajo ataque es que entendemos cuán frágiles son los acuerdos institucionales y constitucionales que sostienen la libertad académica en este caso. Esto desencadena un momento de reflexión que disipa la ilusión de autosuficiencia.

Segundo, es al acercarnos a les otres que llegamos a reconocer lo que nos une, a pesar de nuestras diferencias. Esto permite la construcción de un piso común de lucha y ayuda mutua, transformándonos a todes a medida que nos relacionamos cada vez más entre nosotres.