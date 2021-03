Butcher Billy transforma en posters los momentos icónicos de series

Uno de los rasgos más fascinantes de la cultura pop es su capacidad para recrearse a sí misma constantemente, ofrecer relecturas de sus propios productos casi en cualquier registro. Un ejemplo reciente de esto es el ilustrador y diseñador gráfico brasileño Butcher Billy (“Carnicero Billy, literalmente), de Curitiba. El dibujante ganó notoriedad recientemente por una serie de posters inspirados en las exitosas series Wandavision (del universo cinematográfico de Marvel Comics) y The Mandalorian (de la franquicia de Star Wars).

En ambos casos, Butcher Billy transformó momentos icónicos de cada capítulo, o los conceptualizó en su totalidad, al modo de posters de distintas épocas. En el caso de Wandavision, que en su primera parte hace un recorrido tributo a las sitcoms norteamericanas románticas y familiares del '50, las referencias son más obvias, aunque también se destacan algunas sutilezas, como la alusión a El bebé de Rosemary. En el caso de The Mandalorian, que abreva en la estética y los tiempos narrativos del western, los tiros fueron por ese lado, con algún guiño adicional al spaghetti western italiano.

En su cuenta de Instagram aparecen trabajos suyos vinculados a otros productos culturales, como las Tortugas Ninja, La casa de papel, El cuervo, Nine Inch Nails, Amy Winehouse, Prince, David Bowie, Debbie Harry o El día de la marmota. Incluso hay un William Dafoe personificado como el villano de Spider Man, el Duende Verde, que es perturbadoramente parecido a Mauricio Macri. A veces la referencia de sus recreaciones como posters es comiquera, otras está vinculada al cine clásico. En ocasiones es la publicidad y cada tanto picotea en los videojuegos. Pero el resultado es siempre bueno, refleja sin spoiler el episodio que representa u ofrece una lectura sobre el fenómeno social que presenta (como sucede cuando retrata a Marielle Franco en un extremo y a Donald Trump en el otro). Demuestra, además, un excepcional amor por los productos culturales que aborda, y ahí Wandavision y The Mandalorian destacan especialmente.

En las redes sociales abunda el fan art, es decir, los homenajes que artistas de distintas disciplinas (en general de las artes visuales y gráficas) dedican a otros productos culturales. Pero lo del oriundo de Curitiba no se enmarca en esa línea. De hecho, ya su bio de Instagram revela que es un profesional vinculado a la mayoría de los productos de los que hace relecturas: trabaja para Netflix, Marvel, Warner, Amazon Prime, Playboy, The New York Times y marcas como Honda, además de pasar por populares series actuales, como Black Mirror o Stranger Things. Butcher Billy también tiene una tienda online donde vende merchandising a partir de sus trabajos. Pero cómo pague las cuentas es lo de menos: ver sus posters es un placer para cualquier amante de la cultura pop.