Dos integrantes de la Selección Argentina pugnarán por el Balón de Oro al mejor futbolista del año. Si bien no parten como favoritos, el delantero Lautaro Martínez y el mediocampista Alexis Mac Allister forman parte de la lista de 30 candidatos a quedarse con el galardón que entrega cada temporada la revista France Football.

Mac Allister tuvo una gran temporada y fue clave para la consagración del Liverpool en la Premier League de Inglaterra por primera vez desde el 2020. Se trata de la primera nominación al Balón de Oro para el jugador surgido en Argentinos Juniors, que se sigue afianzando como uno de los mejores mediocampistas del mundo. Además, tiene un rol clave en la Selección argentina que es dirigida por Lionel Scaloni.

En tanto, Martínez guió al Inter de Milán hacia la final de la Champions League aunque terminaron siendo aplastados 5-0 por el Paris Saint-Germain de Francia. El “Toro” fue clave para el conjunto italiano en dicha competición, ya que anotó tanto en la fase de liga como en los octavos, cuartos y semifinal. Esta es la cuarta nominación al Balón de Oro para Martínez, quien ya había estado entre los mejores en 2021 (21°), 2023 (20°) y 2024 (7°).

Otros tres jugadores de la Selección Argentina parecía que podían tener chances de meterse en el listado, pero finalmente no fueron tenidos en cuenta. Por un lado Julián Álvarez, de gran temporada en el Atlético de Madrid, aunque la falta de logros del equipo dirigido por Diego Simeone en el año conspiraron contra sus chances.

Otro posible candidato era Enzo Fernández, que completó un buen año como capitán del Chelsea, finalista de la Conference League y campeón del Mundial de Clubes. Y entre los 30 tampoco aparece Emiliano Martínez, figura de la Selección y el Aston Villa. El Dibu figura como candidato al premio Lev Yashin al mejor arquero, pero no parece tener muchas chances ya que en el listado al Balón de Oro sí aparece Gianluigi Donnarumma, guardavallas del PSG y único portero de la nómina de 30.

Entre los grandes candidatos a quedarse con el premio están el francés Osumane Dembélé, clave esta temporada en la que el Paris Saint-Germain arrasó en prácticamente todas las competencias, el inglés Cole Palmer, que fue fundamental para que el Chelsea conquiste el Mundial de Clubes, y el español Lamine Yamal, quien se proyecta como la gran figura de los próximos años en el fútbol, aunque su equipo sólo pudo celebrar el título de la Liga española.



Todos los nominados al Balón de Oro

- Achraf Hakimi

- Pedri

- Nuno Mendes

- Serhou Guirassy

- Alexis Mac Allister

- Raphinha

- Viktor Gyökeres

- Désiré Doué

- Denzel Dumfries

- Scott McTominay

- Ousmane Dembélé

- Erling Haaland

- Joao Neves

- Jude Bellingham

- Robert Lewandowski

- Mohamed Salah

- Cole Palmer

- Fabián Ruiz

- Vinicius Jr.

- Declan Rice

- Vitinha

- Kylian Mbappé

- Gianluigi Donnarumma

- Michael Olise

- Florian Wirtz

- Lamine Yamal

- Khvicha Kvaratskhelia

- Harry Kane

- Virgil Van Dijk

- Lautaro Martínez