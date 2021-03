Coronavirus: ¿Cómo sigue el plan de vacunación en el AMBA?

Con la llegada más fluida de vacunas, todo indica que el desafío está en la cancha de la vacunación. El gobierno porteño envió las primeras citaciones a las personas mayores de 75 años y la vacunación empieza este miércoles, con muchos turnos dados para el jueves. El mismo jueves, a las 6 de la mañana, se abre la demorada inscripción para personas de entre 70 y 74 años. En paralelo, también la Provincia de Buenos Aires está acelerando el paso y para este jueves se dieron 73 mil turnos, todos para personas mayores de 70 y también algunos mayores de 60 con enfermedades de riesgo. El camino para el distrito bonaerense es arduo: tiene nada menos que 1.300.000 mayores de 70, de los cuales se inscribieron 1.260.000 y se vacunaron hasta ahora más de 400 mil. Según las autoridades bonaerenses, están vacunando a 250 mil personas cada cuatro días, pero la llegada de dosis permitirá aumentar el ritmo en los 624 vacunatorios. De inmediato subirían a medio millón de vacunados por semana.

El equipo que lidera Fernán Quirós en CABA recibió en 24 horas unas 88 mil inscripciones de mayores de 75. Es presumible que se sume, desde el jueves, una cifra levemente superior de mayores de 70, con lo cual CABA deberá vacunar a unos 200 mil porteños en ese rango de edad. El distrito es uno de los últimos del país en abrir la inscripción para mayores de 70 y argumenta que dedicó más de la mitad de las dosis a vacunar al personal de la salud. La polémica está en que se vacunaron muchos médicos --gran cantidad jubilados--, psicólogos, psicopedagogos, kinesiólogos sin contacto real con pacientes de covid-19. También está el interrogante sobre la asignación de vacunas a las obras sociales y prepagas que podría haber derivado en desvíos del plan de vacunación. En la Justicia hay una denuncia de la abogada Natalia Salvo.

Lo concreto ahora es que el crecimiento de casos en CABA, más de 2 mil este lunes --récord absoluto desde que empezó la pandemia-- podría evidenciar un mayor descontrol que en otras jurisdicciones. Es cierto que, como en el caso del virus mismo, las variantes vienen a través de personas que llegan por avión y principalmente a la Ciudad. Eso hace presumir que variantes que incrementan el contagio, como la de Reino Unido y especialmente la de Manaos, peguen primero en la Capital. Las autoridades porteñas sostienen que hay que ser cautos, que el número del lunes tiene que ver con que se computaron datos correspondientes a las 29 horas previas y no a 24 horas --se corrigió un error de registro--, pero lo cierto es que en los picos de agosto y enero hubo 1568 contagios y 1558 y esta vez se pasó los 2100.

Este jueves a las 6 de la mañana empieza el empadronamiento de las personas entre 70 y 74 años, siempre en la página buenosaires.gob.ar. Todavía no está claro cuándo empieza la vacunación de esa franja pero es muy posible que arranque en los primeros días de la semana próxima. Las sedes de vacunación para los mayores de 75 son Parque Roca, La Rural y el Club San Lorenzo, sede Av. La Plata. Para los de más de 80: el Centro Islámico, el Club Boca Juniors y el Club Italiano.

En territorio bonaerense



En la Provincia de Buenos Aires se dieron 65 mil turnos el martes 30 y 73 mil el miércoles 31 y además se seguirá vacunando todos los días de Semana Santa. La turnera, como le dicen al sistema de adjudicación de turnos, tiene como prioridad a los mayores de 70 años y a los mayores de 60 con enfermedades de riesgo. Pero una persona de Ezeiza no se vacuna en San Isidro, la estrategia es no mover demasiado a la gente: por lo tanto, la vacunación se da por distritos y también juega la cantidad de personas inscriptas en esa localidad. De manera que puede ocurrir que una persona de 65 con comorbilidades se vacune antes que una de 78, depende del distrito y de la cantidad de inscriptos. En los últimos días, el Ministerio de Salud bonaerense le está dando más turnos al Gran Buenos Aires, donde está el foco de contagios, y no en el interior bonaerense, que accedió a más vacunas al principio.

Los números de Provincia de Buenos Aires asustan por su envergadura. El Ministerio de Salud tiene registrados a más de 1.300.000 bonaerenses mayores de 70, de los cuales se inscribieron casi todos: 1.260.000. Se ve que la campaña antivacuna no pegó en esa provincia. De ese total, se vacunaron 400 mil, es decir que faltan casi 900 mil mayores de 70.

Hasta ahora, la Provincia de Buenos Aires aplicó 1.474.000 dosis, de las cuales 1.213.000 son dosis 1, la que es prioridad actualmente. Por supuesto que en esa cantidad están los mayores, el personal de salud, los docentes, el personal de seguridad, los geriátricos, pero ahora todo se concentrará en las personas mayores, entre otras cosas porque ya está aprobada la vacuna Sinopharm para los mayores de 60.

Según el Monitor Público de Vacunación, del Ministerio de Salud, al cierre de esta edición ya se habían vacunado, al menos con una dosis, 3 millones de argentinos. Si el flujo es el que se espera, el lunes que viene se totalizarán más de 8 millones de primeras dosis llegadas al país. Es decir que hay enormes chances de vacunar mucho y rápido en las próximas dos semanas y existe la posibilidad de darle la primera dosis a los 8 millones de argentinos considerados de riesgo. Nada es fácil: los contagios suben, el tiempo corre, la llegada de vacunas no es la mejor --en ningún país lo es--, pero es un flujo más que aceptable y el objetivo planteado por el Presidente de vacunar a toda la franja de riesgo antes del 30 de abril parece posible.