Ante los reclamos y movilizaciones de médicos residentes y el fuerte apoyo recibido por la sociedad -que incluso se tradujo en su masiva participación en marchas- la administración del Hospital Garrahan se vio obligada a ceder en su postura y comunicó este domingo una suba de haberes a $1.300.000 a partir del 1º de julio.

La medida, anunciada a través de vías oficiales del nosocomio, busca desactivar el conflicto que se gestó en el centro de salud en los últimos días, y que advirtieron generaba repudio en la sociedad.

Los médicos residentes percibían un salario de $797.000 en mano. Este aumento del 30% tiene como objetivo principal poner fin a las asambleas de los empleados del hospital, en particular las de los médicos residentes, que estaban previstas para este lunes y el resto de la semana.

A través de un escueto comunicado publicado desde la entidad, cuyo título es "Orden, mérito y salud: así se fortalece el Hospital Garrahan", las autoridades de la institución pediátrica aseguraron -para no asumir el plan de desmantelamiento que sostenían- que impulsan "un proceso de transformación profunda", e informaron en la misma línea que realizarán un proceso de auditoria en el hospital, pero también que, a partir de mañana, regirá un sistema biométrico de control de asistencia para sus trabajadores.

El comunicado emitido por el directorio del nosocomio, cuya redacción fue "revisada minuciosamente por la Casa Rosada", advirtió que continuará el proceso de auditoría interna en el Garrahan.

La administración del hospital buscó como argumento para desligarse del desmanejo del hospital y sus bajos salarios a los médicos apuntarle a administraciones anteriores y a objetivos políticos detrás de los reclamos: "Este incremento es resultado de la planificación presupuestaria dispuesta para esta etapa del año, no de las medidas de fuerza guionadas por la militancia kirchnerista que se esconde detrás de los médicos".

Agregaron, siempre con argumntos contra todo lo que dependa del estado y echando las culpas hacia otras administraciones, que "durante años, muchos hospitales públicos -incluido el Garrahan- fueron utilizados como plataformas de militancia, acumulación de cargos innecesarios y estructuras paralelas. Eso se terminó". El centro pediátrico es financiado en un 80% por el Estado Nacional y en un 20% por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Operativo limpieza en todos los hospitales

Este domingo, el Poder Ejecutivo decidió otorgar un incremento nominal de $300.000 sobre los salarios luego de que la semana estuviera marcada por asambleas y protestas para insistir en el reclamo por salarios dignos para el personal de salud, en particular para los residentes cuyo sueldo era de $797.061 en mano al mes.

En el documento que publicaron a través de la cuenta de X del Hospital Garrahan, aclararon: "Este proceso no se limita al Garrahan: en todos los hospitales nacionales se está llevando adelante una limpieza estructural, que incluye la revisión de normativas, procesos internos y licitaciones mal hechas que favorecían a unos pocos y perjudicaban al conjunto del sistema. Se terminó el descontrol presupuestario".

"En el Hospital Garrahan: auditando, ordenando y optimizando los recursos, estamos erradicando los desvíos presupuestarios y gastos superfluos", indicaron.

Agregaron, en lo que sonó a amenaza: "A partir de la implementación del sistema biométrico de control de asistencia, desde 1º de junio el Garrahan no será más un refugio de ñoquis, y quien no se presente a trabajar será despedido: esta gestión premia el esfuerzo, no la pertenencia política. Quién no asiste, afuera". Por último, plantearon que se trata de una metodología que responde a "un sistema basado en el mérito y la responsabilidad", y clarificaron la premisa al sostener que el que cumple, cobra más; el que no cumple, queda afuera".