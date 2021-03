Amado Boudou dijo que el macrismo convirtió la justicia "en una catacumba de la democracia"

Amado Boudou se refirió a la decisión judicial que le permite terminar su condena en la casa. En declaraciones a AM750, dijo que en términos personales y familiares le resulta un hecho importante, pero sostuvo que "en la Argentina sigue habiendo presas y presos políticos y la principal perseguida es la vicepresidenta de la Nación", Cristina Fernández de Kirchner. "Esto es un pasito, pero no cambia la situación de que el poder judicial se está involucrando en la persecución política que abarca no sólo a mujeres y hombres de la política, sino también a sindicalistas y a empresarios", detalló. En ese sentido, el exvicepresidente se mostró optimista respecto de la posibilidad de que el flamante ministro de Justicia Martín Soria "pueda remediar esta catacumba de la democracia".



"Si fueran tan ciertas las cosas que se dicen no se hubiese necesitado pagarle a nadie para que las convalide", dijo en relación al pago que recibió el testigo Alejandro Vandrbroele para declarar en su contra. "El fondo de la cuestión no es uno, sino cómo los amigos de Macri fueron saqueando la Argentina. Lo que fue es espionaje ilegal son cosas que van quedando ocultadas por el sistema de medios que es afín a este tipo de políticos", afirmó.

Martín Soria

Respecto de la asunción de Martín Soria al frente del ministerio de Justicia, Boudou dijo: "siempre soy muy optimista y positivo y éste es un tema que Alberto Fernández está desarrollando antes de ser Presidente. Ahora hay una persona que tiene la convicción y la posibilidad de verbalizarlo en términos muy concretos y eso seguramente se va a convertir en acción".

"Fijate --agregó-- que arrancó con el tema del Procurador. Porque que estos republicanos quieren poner personas que se atornillen a los cargos a los cuales llegaron por fuera de las reglas de la república y me parece que el caso de Casal es emblemático de cómo está funcionando la persecución política", dijo Boudou.

Y agregó: "No sólo hemos visto cuestiones relativas al espionaje ilegal, sino que estamos conociendo de primera mano historias como las que contó el fiscal Gabriel De Vedia. Fabián "Pepín" Rodríguez Simón le dijo a la procuradora Alejandra Gils Carbó que si no hacía lo que él decía sus hijas iban a ir presas. Para eso se usó el poder judicial en tiempos de macri y esto lo está expresando alguien que lo escuchó del propio Pepín. El ministro conoce el tema y abre una expectativa de que la Argentina pueda remediar esta catacumba de la democracia".

Sobre el FMI

"No tengo ninguna expectativa en nada en lo que intervenga el FMI", dijo el exvicepresidente. "La Argentina no tiene que permitir monitoreos, ni siquiera consejos de esa institución. Por su larga historia y por la historia corta: el préstamo por fuera de toda norma y toda racionalidad económica que le dio a Mauricio Macri fue sólo para que Alberto Fernández no sea Presidente. Las cosas hay que decirlas como son porque si no vivimos en eufemismos", dijo. Y aseguró que la situación hay que desandarla en términos financieros.