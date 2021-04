El Congreso de Chile debate la postergación de las elecciones por el coronavirus  

El Senado de Chile avanza en el debate del proyecto de ley que aplaza al 15 y 16 de mayo las elecciones de convencionales constituyentes, gobernadores e intendentes que iban a realizarse originalmente el 10 y 11 de abril, debido a un alza de contagios de coronavirus y en medio de nuevas medidas de restricción. Es muy probable que el gobierno tenga que esperar hasta la próxima semana para publicar la ley ya que son varios los puntos que la oposición está exigiendo en el Senado para dar su voto. Entre otros elementos, exigen más bonos dirigidos a la clase media, ingresos familiares de emergencia y achicar el financiamiento de las campañas mientras dure la suspensión.

La propuesta para aplazar las elecciones surgió del Ejecutivo a partir de las recomendaciones de la comunidad médica, que considera que ante la fuerza con la que la segunda ola de la covid-19 está golpeando al país no están dadas las condiciones para llevar a cabo las votaciones los días 10 y 11 de abril. El gobierno de Sebastián Piñera anunció este jueves que volverá a cerrar sus fronteras durante todo el mes de abril para tratar de contener la pandemia, que sigue batiendo récords diarios y este jueves registró 7.830 nuevos contagios, superando el millón de casos totales.

El proyecto para posponer las elecciones fue aprobado el miércoles por la Cámara de Diputados con 126 votos a favor, tres en contra y 11 abstenciones. Aunque faltan pasos, el vicepresidente del Senado, Jorge Pizarro (Partido Demócrata Cristiano), adelantó que "el proyecto se va a aprobar, de eso no me cabe duda", aunque dijo que no votará a favor. El senador explicó a Radio Cooperativa que no le gusta "el cambio de fecha, porque es cambiar las reglas del juego muy encima" y también aseguró que la decisión debió haber sido tomada "hace más de un mes".

“Le manifesté al gobierno que nosotros estamos por sacar el proyecto rápido, pero no vamos a actuar a prisa para no cometer errores. Nosotros vamos a hacer el esfuerzo hoy para que esté en la tarde-noche en la sala, y si no, vamos a sesionar el sábado, cosa que el lunes pueda estar en la sala del Senado", indicó por su parte el presidente de la Comisión de Constitución, el senador Pedro Araya, según consignó el diario La Tercera.

La propuesta también contempla la suspensión de la campaña electoral hasta el 29 de abril, siendo éste uno de los puntos más discutidos en el recinto ya que algunos parlamentarios consideran que la medida perjudica a los candidatos de menores recursos. A su vez, los senadores de la oposición consideran que resulta urgente implementar medidas sanitarias más estrictas que permitan asegurar los comicios en las nuevas fechas en condiciones sanitarias óptimas.

Tanto los diputados como los senadores de la oposición exigen más apoyos económicos para la población para que puedan sobrellevar las cuarentenas y no se vean afectados por las restricciones. Para las nuevas fechas de las elecciones, el ministro de Salud Enrique Paris espera que cerca del 50 por ciento de la población cuente con al menos una dosis de la vacuna contra la covid-19 inoculada.

La petición del gobierno de aplazar las elecciones llegó luego de que el Consejo Asesor Covid-19 solicitara oficialmente la suspensión de los comicios ante las últimas cifras y la presión sobre la red asistencial, que está operando casi al límite de su capacidad. "Llevar a cabo la elección en este contexto puede agravar la situación, no solo por el acto eleccionario, sino principalmente por las actividades anexas a la votación", indicó la entidad que asesora al gobierno y está conformada por expertos y funcionarios.

Luego de las vacaciones del verano austral y el reinicio de algunas actividades, como los colegios o la reapertura de gimnasios, la pandemia comenzó a golpear con fuerza al país llegando a registrar en algunas jornadas cifras récord de contagios por encima de los siete mil casos diarios. La rápida propagación del virus tiene al límite el sistema hospitalario y la ocupación nacional de camas en unidades de cuidados intensivos llegó al 95 por ciento, su nivel más alto hasta la fecha. El complejo escenario obligó a las autoridades a volver a decretar cuarentenas totales masivas, estando actualmente más del 83 por ciento de la población confinada.

En el caso de aprobarse la postergación exigida por Piñera, las elecciones pasarían del 10 y 11 de abril al fin de semana del 15 y 16 de mayo. En primer lugar, se elegirán los 155 convencionales constituyentes, que tendrán entre nueve a 12 meses para redactar una nueva Constitución, que reemplazará a la vigente, escrita en 1980 durante la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet (1973-1990). Pero además los chilenos elegirán por primera vez a sus 16 gobernadores regionales, sus 345 nuevos alcaldes (intendentes) y 2.240 concejales.