Avisos clasificados futboleros

* Serruchos Juan Román. Fabricante de renuncias deportivas al instante. Servicio garantizado hasta escuchar el portazo del rival. Amplia experiencia en clubes de fútbol ahora exportamos el método a todos los rubros. Interesados, comunicarse a nuestra sede en el predio de Ezeiza o a @vicepresidentesoyyoAndateMario

* “Pergolini Producciones” remata ideas de programas de TV creados para frustrado canal de cable partidario de importante club de fútbol de zona del Riachuelo: “Riquelme Way”, “Quedate en Casa Amarilla”, “Todos los caminos conducen a Román”, “El Portazo que esperaba”, “El Patrón Bermúdez del Mal”, “Cascini Ángeles”, “Los Riquelme no piden permiso”, la telenovela “El Amor Ameal tiene cara de xeneize”, “Bendita Tevez”, y el reality “Gran Bostero”. Interesados, comunicarse por mail a [email protected]

* Animación de fiestas clandestinas “El Fortín”. El Negro Morcipán y “Rompehuesos” González, integrantes de La Pandilla de Liniers, te proponen una fiesta re-joya y 100% velezana en donde cantás o te hacen cantar a punta de Calibre 45. Con toda la música del DJ Jeringa, recién salido de la cárcel de Batán y las canciones de Vélez más celebradas. Con la participación de los títeres “Aguante” y “Capomafia” y el show del Mago “El Jonathan de Lugano” que te hace desaparecer celulares de los bolsillos de los concurrentes. Ahora tu cumpleaños, tu casamiento, baby shower o cualquier evento social lo podés festejar con nosotros. Descuentos a socios de Vélez.

* Vendo micro tapa-arco. Exclusivo método antigoleada “Los 11 colgados del arco” de gran éxito en Avellaneda. El micro te cubre casi todo el arco y no te hace un gol ni Messi en un buen día ni el Mago Mandrake con la camiseta 9. Ideal para defensas que enfrenten a equipos ofensivos y necesiten rescatar un punto sea como sea. Casi nuevo (sólo un uso). Consultas al 112-12003458. Preguntar por Juan A. Pizzi.

* Juan “Escupitazo” Gómez, barrabrava desocupado, se ofrece como doble de riesgo, campana en asaltos, cobrador a domicilio de morosos incobrables, fuerza de choque, guardaespalda de político corrupto o lo que sea que no implique laburar. Tengo experiencia repartiendo piñas y apretando trapitos. Si precisás buena presencia me afeito y me pongo una camisa casi limpia. Contacto en Instagram: @barrabravaalpedo.