Un brote de coronavirus causó 15 muertes en un geriátrico de Fray Bentos

Un brote de coronavirus en un hogar de ancianos de la ciudad de Fray Bentos provocó la muerte de 15 residentes y puso en alerta a las autoridades sanitarias de Uruguay. La directora del geriátrico, Daura Garaza, explicó que las víctimas no fueron trasladadas a hospitales debido a que "no hay lugar" en el departamento de Río Negro. La dramática situación que atraviesa la región motivó la visita del ministro de Salud, Daniel Salinas. Uruguay, que superó las 1.100 muertes por covid-19, avanza velozmente con la vacunación de su población sin paralizar la economía ni renunciar a lo que el presidente Luis Lacalle Pou llama la "libertad responsable" de sus ciudadanos, mientras la oposición reclama mayores restricciones.

"Es una tragedia", se lamentó en declaraciones a la televisión local Omar Lafluf, intendente del departamento de Río Negro. Lafluf dijo que el hogar tiene 75 residentes y más de 40 funcionarios, de los cuales varios comunicaron que dieron positivo de covid-19, por lo cual "la infección puede haber entrado" a través de alguno de ellos. El intendente del oficialista Partido Nacional informó además que el brote de 25 casos se reportó el 21 de marzo, un día antes de que empezara la vacunación con dosis de Pfizer, que debió suspenderse a raíz de los contagios.



Los ancianos, que no fueron trasladados a centros de terapia intensiva, contaron con toda la asistencia necesaria, aseguró a radio Universal la directora del hogar, Daura Garaza. "No les ha faltado nada, ni el oxígeno, ni la medicación, ni la dedicación, ni el aseo, ni la alimentación", afirmó Garaza, quien también se contagió de coronavirus y decidió pasar la cuarentena trabajando en la residencia, algo que va contra los protocolos sanitarios. "Me parece perfecto que me investiguen, que venga la Interpol igual. ¿Le parece que una persona merece morirse sola, intubada?", alegó.



En declaraciones a Canal 4, el ministro de Salud Daniel Salinas aseguró que la asistencia en el geriátrico de Fray Bentos fue "oportuna y continua" y explicó que algunas veces se decide atender en el lugar en vez de trasladar a un centro de salud. "Se actuó de buena fe y de una manera profesional", indicó. "A veces cambiarlos de ambiente requiere una sedación que puede tener efectos secundarios", aseguró el ministro.



Salinas llegó el lunes a Fray Bentos para conocer la situación del hogar de ancianos en primera persona. El intendente Lafluf, aliado de Lacalle Pou, explicó que él mismo le pidió al presidente que el ministro de Salud visitara el departamento de Río Negro para "reivindicar el trabajo de la gente de la salud", aseguró La Diaria.



Río Negro es uno de los departamentos con mayor número de contagios por habitante en Uruguay. Su intendente se mostró alarmado porque las medidas que tomó la comuna, como cerrar espacios públicos y exhortar a no circular por la ciudad, no funcionan para limitar la movilidad, y se refirió al estado de sitio como alternativa. "Decile como quieras, pero aparentemente es lo único que va a parar, porque el quedate en casa… quedate en casa…", aseguró Lafluf.

Considerado durante meses como un ejemplo de buen manejo de la emergencia sanitaria en la región, Uruguay suma 117.757 casos y 1.101 muertes por coronavirus. El domingo, el pequeño país sudamericano registró un récord de positivos de covid-19 al sumar 3.855 nuevos casos.



Aunque la vacunación avanza a buen ritmo y ya alcanza a un 20 por ciento de la población inoculada con la primera o segunda dosis de los inmunizantes de CoronaVac o Pfizer, la escalada de contagios amenaza con colapsar el sistema de salud. El 45 por ciento de las camas de terapia intensiva de Uruguay ya están ocupadas por pacientes con coronavirus.