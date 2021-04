Guiño de los emergentes a un reclamo de Guzmán

En línea con un pedido que hizo hace semanas la Argentina, el grupo que reúne a los países emergentes, el G24, instó al Fondo Monetario Internacional (FMI) a modificar su política de sobrecargos de tasas de interés, para corregir su "carácter regresivo y procíclico" y ayudar a la recuperación económica. La posición se expresó en un comunicado, luego de una reunión virtual en la que participó el ministro de Economía, Martín Guzmán.

El encuentro de ministros se realizó en el marco de la Asamblea de Primavera conjunta del FMI y el Banco Mundial, que se celebra esta semana en Washington. La postura del G24 recoge el reclamo impulsado por Guzmán durante los encuentros de ministros de Finanzas de 2020. Y es además una señal positiva a la Argentina en el marco del pedido nacional de modificaciones de reglas internas del organismo que comanda Kristalina Georgieva, entre ellas la extensión de pagos más allá de los que técnicamente están disponibles por normas del Fondo.



"Dado que este es el año para que el FMI revise sus políticas de límites de acceso y de sobrecargos de tasas de interés, instamos al Fondo a corregir el carácter regresivo y procíclico de la política de sobrecargos y a considerar medidas específicas, como suspender dichos sobrecargos en este momento, para ayudar a la recuperación económica de los países", indicó el texto. Y agregó que "alentamos al FMI a seguir considerando una reducción permanente significativa de los sobrecargos o su eliminación", agregó.

A su turno, Guzmán aseguró que "quiero celebrar la posición del G24 al hacer hincapié en la urgente necesidad de una revisión de la Política de Límites de Acceso y Recargos de tasas de interés en los programas de préstamos del FMI, que es una política regresiva y pro-cíclica que afecta más a los países que se encuentran en circunstancias más adversas y que no está alineada con la misión de mejorar la estabilidad financiera mundial". Y explicó que "en el contexto de la pandemia, una suspensión inmediata de los recargos, mientras se revisan las políticas, ayudaría a los países a recuperarse y debería ser considerado".

En la misma línea, el ministro resaltó que "tenemos que seguir trabajando en la construcción de mejores marcos para que podamos tener más bienes públicos globales y podamos proteger los existentes de manera que conduzcan a una mayor estabilidad a nivel económico y financiero, así como a un modo de producción más sostenible que proteja nuestro medio ambiente y espero que podamos trabajar juntos para lograr un progreso significativo durante 2021 en todos estos asuntos".

La participación del ministro

En el encuentro del G24, Guzmán también solicitó que se analicen opciones para reasignar voluntariamente Derechos Especiales de Giro (DEG) no utilizados a todos los países en desarrollo que necesitan liquidez, incluidas las economías emergentes y de ingresos medios.



Asimismo, aseguró que “el primer paso necesario para una recuperación sostenible y equitativa es garantizar el acceso a vacunas de manera equitativa. La desigualdad en el acceso a las vacunas entre los países más avanzados y el resto que estamos experimentando es preocupante, tanto en términos de consecuencias humanitarias como económicas”. “Básicamente agrega asimetrías a las asimetrías existentes que ya son grandes, y si no cambiamos la situación en la pospandemia, se va a presentar un mundo aún más desigual, con más inestabilidades económicas, sociales y políticas”, agregó.



En segundo lugar, el ministro manifestó que la Argentina respalda la decisión del FMI de aprobar una nueva asignación general de DEG por un monto de 650.000 millones de dólares. “Felicitamos y celebramos el liderazgo positivo y efectivo de Kristalina Georgieva por tal logro y pedimos una exploración de opciones que permitan reasignar voluntariamente DEG no utilizados a todos los países en desarrollo que necesitan liquidez, incluidas las economías emergentes y de ingresos medios”, sostuvo el funcionario.