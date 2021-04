Cuerpos que no importan

El 16 de marzo de 2020, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires junto con la Dirección de Derechos Humanos de la municipalidad de Florencio Varela visitaron la Unidad Penal N° 32, para “asegurar la protección” de los derechos de la población lgbt+ privadas de su libertad. Cuando visitaron el Pabellón 11, uno de los dos espacios que alojan diversidad sexual, constataron las malas condiciones de salud y habitacionales, y recibieron denuncias de las personas alojadas, que demandaban vacunación, tests de VIH, acceso a profilácticos, tratamientos de hormonización, medicamentos, espacios de internación y acceso a tratamientos en hospitales públicos. Un año después, ya lejos de la contención prometida, las prácticas institucionales violentas redoblan la apuesta, ya que todas las personas que quieran acceder a uno de esos pabellones deberían firmar un acta de conformidad donde se declaran “homosexuales” y “se hacen cargo de su integridad física”, relata en Instagram una publicación de Fuego Queer, espacio de militancia, intervención y divulgación lgbt+ anticarcelaria. Según detalla FQ, existen denuncias presentadas para pedir la derogación del acta, que hasta la fecha sigue vigente. “Este acta se incorpora al legajo de la persona detenida y puede ser leída por quienes tengan acceso a los expedientes. La ficción de ´me hago cargo de mi integridad física´ muestra cómo ser lgbt+ te expone a Violencias, y el Estado busca eximir su responsabilidad”, sostiene el texto, donde se advierte que todas las personas detenidas están bajo la guarda y la responsabilidad estatal, y esa obligación no puede evadirse con actas de ninguna índole. “Si bien la mayoría de las violencias son ejercidas por el Estado, hacer firmar este documento es discriminatorio y en términos jurídicos no tiene (no debería tener) validez”, subraya. “Este tipo de prácticas son resabio de la dictadura y en la actualidad se utilizan bajo argumentos protectorios. Tenemos que exigir su derogación y la eliminación de este registro en el legajo.”