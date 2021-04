Ignacio Piatti tiene coronavirus y se pierde el clásico ante Independiente

Racing Club confirmó que el mediocampista Ignacio Piatti dio positivo en el test de coronavirus, y no podrá jugar el clásico del próximo sábado contra Independiente, por la 9na fecha de la Copa de la Liga Profesional.



El parte médico de Racing detalla que Piatti, quien no estuvo en la práctica del martes por tener síntomas compatibles, arrojó resultado positivo de covid-19 en el hisopado y ya se recupera en su domicilio.



La baja de Piatti representa un problema para el entrenador Juan Antonio Pizzi, ya que el volante se había ganado un lugar entre los titulares en los últimos partidos. El ex San Lorenzo e Independiente jugó desde el inicio ante River Plate (0-0), y en la derrota contra Godoy Cruz (4-2) -el domingo pasado- fue uno de los puntos altos del equipo.



Además, el técnico tampoco podrá contar con el defensor Leonardo Sigali, quien sufrió una distensión muscular en el partido ante Godoy. Racing recibirá a Independiente en un nueva edición del clásico de Avellaneda, que se disputará el sábado desde las 21 en el Cilindro, con arbitraje de Mauro Vigliano.

Pizzi probó un equipo con cuatro cambios. En la práctica de fútbol que se realizó en el Cilindro, el conductor dispuso cuatro variantes, de las cuales dos son obligadas, con respecto a la derrota del domingo ante Godoy Cruz por 4-2. En lugar del lesionado Sigali entró Nery Domínguez y por Piatti ingresó Lucas Orban para formar una línea de cinco defensores.