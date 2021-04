Patricia Bullrich llamó a "resistir" las medidas contra el coronavirus

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, llamó a "resistir" las restricciones sanitarias del gobierno nacional. Lo hizo antes de que fueran comunicadas y sin tener noción precisa de cuáles serían. Desde el gobierno porteño advirtieron que no iban a incumplir el DNU, por lo que volvieron a diferenciarse las dos líneas internas del PRO. No obstante, Horacio Rodríguez Larreta y sus funcionarios mostraron su desacuerdo en público y en privado con respecto a las restricciones a la actividad nocturna y presionaron para que las medidas fueran lo más laxas posibles. Eso incluyó al ministro de Cultura porteño, Enrique Avogadro, afirmando que el cierre de actividades a las 22 es "una herida de muerte para el sector". Todo ocurrió luego de que Juntos por el Cambio emitiera un comunicado --firmado tanto por Mauricio Macri como por Larreta-- en el que se opusieron a las "restricciones excesivas".



Se sabe que desde el comienzo de las conversaciones en el fin de semana pasado, los funcionarios de la Ciudad están planteando objeciones a las medidas que se evalúan entre los tres Estados (nacional, bonaerense y porteño) ante la suba de casos de covid-19, en el marco de la segunda ola de la pandemia. En concreto, el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, señaló que el cierre de locales gastronómicos no podía ser de 22 a 6, sino que debía comenzar a la medianoche. Y se negó específicamente a cualquier cosa que se parezca a un toque de queda o restricciones a la circulación. No estuvo de acuerdo tampoco con cerrar gimnasios, ni se mostró a favor de cerrar cines u otras actividades culturales.



En la misma línea se pronunció en público el ministro de Cultura porteño, Avogadro. “Cerrar a las 22 es cerrar la cultura. Lo que se está discutiendo en estas horas es que el Gobierno plantea restringir toda actividad a partir de las 22 horas”, lanzó.

"Desde el Gobierno de la Ciudad estamos ofreciendo alternativas que permitan reforzar los cuidados y garantizar la salud de todos sin que eso vuelva a perjudicar a cientos de miles de personas que necesitan trabajar todos los días", aseguró, pero solo pudo mencionar testeos a personal artístico y las limitaciones de público en las salas. Planteó que todos los espacios --cines y teatros-- deberían seguir abiertos con protocolos sanitarios.

Antes de que el presidente Alberto Fernández anunciara las nuevas medidas para intentar frenar la escalada de contagios --que tuvo récords por encima de los 20 mil casos diarios esta semana--, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, llamó a "resistir" las restricciones. “Vamos a resistir en la medida en que sea totalmente irracional. De 23 a 5 va a destruir un montón de negocios. ¿Vas a seguir destruyendo restaurantes? Que lo hagan, pero la realidad es que la economía argentina no resiste más”, lanzó.

Desde el gobierno porteño aclararon que no está previsto "resistir" las medidas, ni incumplirlas. "No podemos no cumplir un DNU", indicaron cerca del jefe de gobierno, con lo que una vez más se vio una grieta entre los que gobiernan y los que no lo hacen en Juntos por el Cambio. En la reunión cumbre del martes en Palermo de los integrantes de Juntos por el Cambio, participaron unos y otros, pero en el comunicado parecieron hablar quienes no gobiernan. Así, aparecieron firmando el texto que defendió no cambiar la fecha de las PASO gobernadores radicales que ya dijeron que --si fuera por ellos-- las suprimirían.



"Nos parece particularmente preocupante que frente al fracaso de la estrategia sanitaria del Gobierno la respuesta repetida sea insistir con restricciones excesivas y mal calibradas", fue la frase que causó más tensión con la administración nacional (y respuestas del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y del gobernador bonaerense, Axel Kicillof).



No se pronunciaron de manera clara sobre las PASO, que era el tema por el que habían decidido juntarse el martes. Según contaron a este diario participantes del encuentro, Bullrich se quejó de que discutieran sobre las primarias "porque no están en la cabeza de la gente". "Parece que los únicos temas que le interesan son los que sirven para confrontar", comentó otro de los participantes. Finalmente, decidieron patear el tema para adelante, con un texto en el que aseguran: "Estamos en contra del cambio en las reglas de juego. Hasta hoy no hemos recibido ninguna propuesta concreta por parte del Poder Ejecutivo Nacional. Y de haberla, tiene que significar una mejora estructural y no sólo para esta elección".



Concretamente, se trata de una posición dura para luego negociar la incorporación de la boleta única en papel y que den marcha atrás con la revocación de los cambios que había hecho Mauricio Macri cerca de las elecciones de 2019 (entre ellos, que los argentinos residentes en el exterior puedan votar de manera anticipada y por carta). Con esos cambios, es probable que terminen acompañando la postergación de las PASO, pero la negociación seguirá en el Congreso.



En el comunicado no se reflejaron algunos momentos del debate interno. Por ejemplo, María Eugenia Vidal planteó que ante la suba de casos tenía que haber algún tipo de medidas. Y que había que permitir que se vacunen más personas antes de que lleguen las PASO. Pero el comunicado tuvo la impronta exclusiva de la presidenta del PRO.