Vecinos de Aguaray cortaron uno de los accesos al pueblo

Desde el lunes, un grupo de vecinos de los parajes San Francisco, Batallanos, Colodro y Macueta, en el municipio de Aguaray, están cortando uno de los accesos a esa localidad reclamando que el interventor, Adrián Zigarán, y el gobernador Gustavo Sáenz, atiendan sus reclamos en cuanto a la falta de acceso a servicios básicos como agua y luz, y que reparen la escuela del lugar para que los chicos puedan comenzar las clases.

En esos parajes viven alrededor de 3.000 personas que tienen que caminar a veces horas para llegar a la escuela, debido a que los caminos están intransitables para cualquier tipo de vehículo, y deben atravesar ríos a pie con el agua a la cintura.

Los pobladores denunciaron también que el actual interventor ignora sus pedidos, ya que en un primer momento los atendió y les pidió diez días para acercarles una respuesta que nunca llegó. Por eso decidieron hacer cargo directamente al gobernador Gustavo Sáenz de las necesidades que están pasando. Y sumaron que algunos habitantes del lugar fueron intimidados por orden municipal a través de la propia policía del lugar notificándolos de supuestas infracciones por ser “promotores del reclamo”.

Entre los pedidos se encuentra el arreglo de los caminos que llevan a los diferentes parajes, “hay trayectos que permanecen intransitables”, señalaron, y agregaron que viven sin agua potable y sin energía eléctrica. También reclaman una sala de primeros auxilios y una ambulancia para esos parajes y la refacción de la Escuela Albergue N° 4175 en Macueta, que se encuentra “totalmente deteriorada desde hace varios años”.

Los vecinos detallaron que los baños están en mal estado y no hay agua “ni para los inodoros”. Los dormitorios de los alumnos y de los docentes no tienen puertas, “y las ventanas no tienen vidrios ni telas mosqueras para evitar el ingreso de mosquitos que abundan en el sector”. Además, no se desmalezó ni se desinfectó, por lo que también aseguraron que hay ratas y hasta aparecieron víboras en el dormitorio de un docente. Por último, recordaron que no hay ordenanzas en la escuela y que por todas esas circunstancias aún no comenzaron las clases presenciales, y mucho menos las virtuales, ya que no hay conectividad en la zona.

Quienes se encuentran cortando el camino afirmaron que si no obtienen respuestas por parte del Ejecutivo provincial, iniciarán una marcha hasta la ciudad de Salta para hacer escuchar su protesta en la puerta de la Casa de Gobierno en el barrio Grand Bourg.

Docentes sin titularización

El diputado por el departamento San Martín Franco Hernández confirmó los dichos de los lugareños y a su vez contó como en el Colegio Rural Secundario N° 5186, con asiento en Acambuco, sobre la serranía de Aguaray, los docentes padecen no solo las malas condiciones de vida del lugar, sino también la precariedad laboral.

El colegio secundario, explicó Hernández, tiene dos aulas itinerantes, una en el paraje Macueta y la otra en Campo Largo. Para llegar a este último, tienen que cruzar un río a pie, ya que el camino está intransitable “y no existe un puente”. “La comunidad reclama que Vialidad de la provincia arregle los caminos para que exista libre transitabilidad, algo que es un derecho”, manifestó el legislador.

El camino que deben realizar los docentes para llegar a Campo Largo.

Hernández subrayó que esos docentes, “que hacen patria, suben los lunes y bajan recién el fin de semana, ponen muchas veces dinero de sus bolsillos para llegar al lugar o para llevar algo al Colegio”, están luchando desde el 2019 para conseguir su titularización, “sin una respuesta del ministro, que ni siquiera conoce el lugar”, expresó el legislador.

"Ese es el federalismo del que habla Gustavo Sáenz, pero esas situaciones se repiten a lo largo y ancho del departamento San Martín”, añadió Hernández. Recordó que por “por eso" los legisladores del departamento piden "enérgicamente que resuelva los problemas y que se presten los insumos necesarios para poder dar clases dignamente”.

El concejal de Aguaray Raúl Padilla señaló por su parte que el martes habían tratado el tema en el Concejo Deliberante local y que ayer mismo tenían previsto recibir a uno de los referentes para interiorizarse más y elevar algún pedido al municipio y a las autoridades provinciales.