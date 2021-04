Los vendedores ambulantes tendrán sus primeras credenciales de trabajo

Los vendedores ambulantes podrán tramitar un carnet que los reconoce como trabajadores de la economía popular. Este martes, de hecho, un grupo de trabajadores de la vía pública de Once recibieron las primeras credenciales. Hace un año, Beatriz Mechato Flores, una vendedora ambulante que trabajaba en cercanías de la plaza, fue atropellada por una moto mientras escapaba de la Policía de la Ciudad para que no le incautaran las medias que ofrecía en un puesto callejero. “El carnet tiene que servir para que ninguna compañera sufra lo que le pasó a mi mamá”, reclamó Norma Barbosa, una de sus hijas, durante la entrega de las primeras credenciales.

El Registro de Trabajadores de la Economía Popular (Renatep) firmó además un convenio con el ministerio de Justicia para que en Once funcione un puesto del Centro de Acceso a la Justicia (CAJ) que atienda denuncias y demandas vinculados al tema. La oficina, ubicada en Avenida Rivadavia 2690, habilitó un whatsapp de contacto (11 3310 8480) y un mail: [email protected].

El Renatep fue creado a propuesta de los movimientos populares y trabaja junto a otras áreas del gobierno nacional para formalizar a los trabajadores sin empleo. En el caso de los vendedores ambulantes, desde el Estado nacional se están haciendo gestiones ante los municipios para que no criminalicen una forma de trabajo que crece en cada crisis económica y que, como es lógico, aumentó con la pandemia.

“La credencial no habilita a instalarse en un determinado espacio público, porque las áreas habilitadas son votadas por los Concejos deliberantes y en el caso de CABA de la Legislatura, pero sí es un reconocimiento de los vendedores como trabajadores”, explicó Francisco Cubría, coordinador de Fortalecimiento de la Economía Social y Popular. Agregó que la intención es que el Renatep sirva en un futuro para que los trabajadores informales accedan a derechos laborales, así como a tarifas diferenciadas. El grueso de la economía popular es una economía de subsistencia. Si el sector privado no puede generar suficiente numero de empleos como para absorberlos, ni el estado los puede emplear, hay que buscar mecanismos de compensación para que no estén condenados a la pobreza.

También otros funcionarios de Justicia y de Desarrollo Social que participaron en la entrega de las credenciales hablaron contra el hostigamiento policial a los vendedores ambulantes. Fernando Torres, coordinador de los Centros de Acceso a la Justicia en la Ciudad, señaló por ejemplo la importancia de que “el Estado reconozca a estas personas como trabajadores y no como personas que cometen contravenciones”.

Para la directora del Renatep, Sonia Lombardo, los gobiernos deben “poder captar las demandas de las necesidades de los trabajadores de la economía popular y así darles un impulso”. Dijo que “el desafío --señaló-- es convertir este registro en una herramienta potente para transformar las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores del campo popular".