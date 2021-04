Guzmán pidió por las DEG

El ministro de Economía, Martín Guzmán, volvió a solicitar al FMI la reasignación de las reservas en DEG, la moneda del organismo, y la eliminación de sobrecargos en los préstamos, en beneficio de países de ingreso medio, entre los que se encuentra la Argentina.



Durante la reunión Plenaria del Comité del FMI -que otorga mandato a la gerencia del organismo para la aplicación de sus políticas-, Guzmán dijo que "los países de ingresos medios no cuentan con los instrumentos que tienen las economías avanzadas". Por lo que solicitó la "suspensión de los recargos de tasa de interés en los programas de préstamos del FMI", que "ayudaría a los países en dificultades".



También se refirió a la reasignación de las reservas que obtendrán los países, con la ampliación de la moneda del FMI (DEG) por 650.000 millones de dólares. Se trata de una iniciativa que se encuentra en pleno proceso de diseño y cuyos detalles serán presentados por la titular del FMI, Kristalina Georgieva.



"Es importante que encontremos el mecanismo para reasignar los DEG no utilizados a los países que los necesitan, no solo a los de ingresos bajos, sino también a los países de ingresos medios", consideró el ministro en el encuentro realizado esta mañana a través de videoconferencia.



Por su parte, Georgieva indicó que desde el Fondo "intensificaremos la transparencia para garantizar una buena gobernanza en beneficio de todos. Y la innovación que perseguimos es que algunos de nuestros miembros más acomodados puedan asignar sus DEG con el propósito común de llevar a los miembros más vulnerables a una posición más sólida. Necesitamos una recuperación que funcione para todos".