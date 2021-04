Que la covid no tape el dengue

Dos casos de dengue fueron confirmados en lo que va de este año en la Ciudad de Buenos Aires y dos se encuentran en etapa de investigación como "probables", lo que para las autoridades del Ministerio de Salud local "es lo esperable tras un año epidémico como el 2020".



"Se confirmaron dos casos, uno con antecedente de viaje y otro sin registrar viaje en el barrio de Caballito, pero no consideramos que es una alarma porque después de un año epidémico, como lo fue el 2020, siempre viene uno que no lo es", aseguró el gerente operativo de Epidemiología del Ministerio de Salud porteño, Julián Antman.



Desde el 28 de junio del año pasado hasta la semana del 21 al 27 de marzo del 2021 se notificaron en la Ciudad 482 casos de dengue, según datos brindados por el Boletín Epidemiológico local. En la segunda semana de marzo, se confirmó "el primer caso importado de dengue de la temporada 2020/2021, con serotipo DEN 2, el cual presentó antecedente de viaje a Brasil", según el informe. Dos semanas después, el laboratorio de referencia local confirmó el otro caso de dengue, también DEN 2, que de acuerdo a la investigación "no notificó antecedente de viaje a zona con circulación viral activa", en un paciente cuyo domicilio está en la comuna 6, y presentó buena evolución.

Hasta el momento, no se encontraron criaderos reales de Aedes aegypti en domicilio ni peridomicilio, ni fueron identificados otros casos febriles, y "las acciones de control de foco se encuentran en desarrollo", según el informe. Por otro lado, se encuentran en investigación dos casos probables de la enfermedad, reportados en marzo, uno de ellos con antecedente de viaje a Brasil.



Según Antman, lo fundamental es que el sistema de vigilancia se encuentra activo: "Es importante sospechar de dengue y que no pasen por casos de covid", dijo y agregó que "es la misma cantidad de casos confirmados que en el 2017".



"Se tomaron muchas medidas de prevención y promoción, aunque podría ocurrir que haya más casos, pero en este contexto de pandemia hubo menos viajes y las fronteras están prácticamente cerradas", apuntó el funcionario.



En ese sentido, explicó que como no es un virus endémico "los casos tienen que venir de afuera", pero resaltó que "hay que estar atentos a que los casos sin antecedentes de viaje no tengan otro alrededor".



"Por eso, se va a la casa del afectado, se buscan los febriles y se ven criaderos para desarticularlos", indicó.



En tanto, en igual período del 2020 se confirmaron en la Ciudad de Buenos Aires 2.037 casos de dengue en personas sin antecedentes de viaje y 317 con precedente de haber viajado, mientras dos no registraron datos, lo que representa un total de 2.356 casos, según datos del Boletín de vigilancia local.



El año 2016 fue el de mayor pico de pacientes, con un total de 3.129 casos confirmados, solo 773 casos más que en 2020, según datos oficiales.



En el año 2021, "se plantea una situación epidemiológica compleja, considerando el ascenso potencial de los casos de dengue en la temporada estival en conjunción con los nuevos casos de covid", alertó el Boletín.



Con respecto a los casos reportados en las primeras 12 semanas epidemiológicas de este año, la comuna 7 fue la que tuvo mayor cantidad de casos sospechosos mientras que la 10 y la 13 fueron la de menos alertas notificadas.



A nivel país, entre la semana 31 del año pasado (mes de mayo) y la 8 de este año (febrero) se notificaron 5.948 casos de sospecha de arbovirus, de los cuales 5.416 corresponden a sospecha de dengue y 532 a sospecha al virus de zika, encefalitis de San Luis, fiebre chikungunya, fiebre del Nilo Occidental y Amarilla, según el informe.



Cerca de 23 provincias fueron las que notificaron estas alertas y la mayor parte provino de la región Centro, con más de 2.200 casos notificados, seguido por el Noroeste argentino (NOA).



Hasta el momento, de ese total se confirmaron 240 casos, principalmente de la región NOA, seguido por el Noreste argentino (NEA).



Desde el inicio de la temporada, según datos oficiales, se registraron brotes en 5 provincias y se identificaron serotipos DEN 1 y 4 en NEA y NOA, mientras que en la provincia de Jujuy se confirmaron dos casos con serotipo S7 y S8, ambos con antecedentes de viaje a Bolivia.