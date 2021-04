Coronavirus en Brasil: la temible advertencia del gobernador de Minas Gerais sobre los pacientes internados

La crisis sanitaria se sigue agravando en Brasil. Este jueves, durante una conferencia de prensa, el gobernador de Minas Gerais, Romeu Zema, dijo que el estado solo tiene sedantes para "uno o dos días más". El riesgo, por ende, es que los pacientes despierten del coma inducido debido a la falta de analgésicos.

"Hoy la situación es crítica. Mañana puede que tengamos noticias desagradables, en caso de que no se normalice la oferta”, advirtió el gobernador. Al igual que en casi todo el país, los hospitales de Belo Horizonte se encuentran en una situación muy crítica por el incremento de internados por coronavirus.



El gobernador indicó que en las ciudades donde la campaña de vacunación sea más rápida, recibirán más dosis y recomendó no guardar stock sino que las vacunas ya que "deben ir a los brazos de la gente y no quedarse en las heladeras". Por último, Zema pidió a los alcaldes que no se interrumpan los procesos de vacunación a los grupos prioritarios: "Sabemos que los profesionales están agotados, pero que este proceso continúe, incluso los fines de semana", señaló.

Durante la rueda de prensa también se confirmó el número de muertos en las últimas 24 horas en Minas Gerais: 492. Con esta cifra, el estado registró la marca de 1.000 muertos por Covid-19 en solo dos días .

Este anuncio se da en el mismo día en el que Brasil registró 4.249 nuevas muertes asociadas al coronavirus y acumula 345.025 fallecidos desde el inicio de la pandemia.