El acertijo

Cuatro equipos participan en un cuadrangular de fútbol, jugando una vez contra cada rival. Al final del torneo, cada equipo metió exactamente tres goles y cada equipo ganó una cantidad diferente de partidos. ¿Cuáles fueron los resultados de los partidos?

Respuesta: Los resultados de los partidos fueron:

A1 B0

A1 C0

A1 D0

B1 C0

B2 D1

C3 D2

De este modo, A gana tres partidos, B gana dos, C gana uno y D no gana ninguno, y cada uno hizo tres goles.

El dato

Jeff Bezos, fundador de Amazon, lidera por cuarto año consecutivo la lista de las personas más ricas del mundo que elabora la revista Forbes con una fortuna de 177.000 millones de dólares. Le pisa los talones Elon Musk, de 49 años, que multiplicó su fortuna por seis durante el año de pandemia, hasta los 151.000 millones, principalmente por el imparable ascenso bursátil de Tesla y la subida del bitcoin. El francés Bernard Arnault, que encabeza un imperio familiar de unas 70 marcas incluyendo Louis Vuitton y Sephora, es la tercera persona más rica del mundo con 150.000 millones. Completan el top ten Bill Gates (4), fundador de Microsoft; Mark Zuckerberg (5), creador de Facebook; Warren Buffet (6), de Berkshire Hathaway; Larry Ellison (7), presidente de Oracle; Larry Page (8) y Sergey Brin (9), ex consejero delegado y expresidente, respectivamente, de Alphabet; y el indio Mukesh Ambani, presidente de Reliance Industries.

El número

84,5 millones dólares aportaron las exportaciones de medicamentos en el primer bimestre de 2021, según informó la consultora IES. La cifra representa una fuerte suba del 14,8 por ciento en valores y del 65,4 por ciento en cantidades, con respecto a igual periodo de 2020. La diferencia en las variaciones de los valores y las cantidades se debió a la fuerte caída del 29,3 por ciento en el precio medio de exportación en el período analizado.

Tecno

Varios archivos con información de 500 millones de usuarios de LinkedIn se compartieron en un foro de hackers para su venta, según informó el sitio Cybernews. La filtración incluye nombres completos de usuario, su identificación en la red social, correos electrónicos, números de teléfono, datos relacionados con el trabajo e incluso enlaces a perfiles de otras redes sociales. Por el momento no está claro si se trata de datos actualizados o procedentes de una brecha de seguridad anterior.

Internet

La página web de foros Yahoo Respuestas (Yahoo Answers, en inglés), popular por albergar preguntas y respuestas de los internautas, anunció su cierre definitivo después de 16 años de existencia, que tendrá lugar a partir del próximo 4 de mayo. La plataforma había estado en funcionamiento desde 2005, cuando la creó el entonces gigante de Internet Yahoo! (ahora propiedad de Verizon), y se había convertido en uno de los portales de preguntas y respuestas más populares en sus primeros años de existencia.

La posta

Apple se comprometió a pagar 3,4 millones de dólares a los usuarios chilenos afectados por la "obsolescencia programada" de varios de sus modelos de iPhone adquiridos entre 2014 y 2017. En concreto, unos 150.000 usuarios del iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus y SE en Chile demandaron a la compañía en conjunto. Alegaron que sus celulares comenzaron a tener un rendimiento inferior después de las actualizaciones de software programadas por Apple antes del 21 de diciembre de 2017. Ese nuevo software habría provocado un consumo de la batería más rápido o apagones inesperados del terminal. Esto los llevó a acusar a Apple de haber acortado a propósito la vida de algunos productos para obligar a los usuarios a reemplazar sus teléfonos antes de lo necesario.