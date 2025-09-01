La recaudación tributaria total del mes de agosto ascendió a 15,3 billones (millones de millones) de pesos, según informó este lunes ARCA (agencia de recaudación y control aduanero), cifra que representaría un incremento nominal anual del 30,6 por ciento con respecto al mismo mes del año pasado.

Aunque de acuerdo a un informe publicado por Iaraf (Instituto Argentino de análisis Fiscal), "la recaudación tributaria nacional habría descendido un 2,4% real interanual durante agosto de 2025, (pero) si se excluye la recaudación de impuesto PAIS, que dejó de percibir por su vencimiento, la variación real interanual sería positiva en un 3,4%".

El impuesto PAIS Solidario fue un gravamen que recaía sobre determinadas importaciones, la compra de divisas y gastos en el exterior, que estuvo vigente hasta el año 2024. Durante el mes de agosto del año pasado, se habían recaudado por este tributo unos 660 mil millones de pesos, casi equivalente a lo que se obtuvo en el mismo mes por la suma del impuesto a los combustibles y los derechos de exportación (retenciones).

Siguiendo con el análisis por tributo del Iaraf, "la recaudación que más habría caído sería, sin tener en cuenta la eliminación del impuesto PAIS, la de Bienes Personales, que lo habría hecho en un 71,7% real interanual. Los otros tributos con descensos serían derechos de exportación (-31,7%) e internos coparticipados (-22,4%)".

De inmediato, señala este informe que "incidió de manera negativa en la recaudación de derechos de exportación el anticipo de exportaciones por la reducción temporal de alícuotas (vigente hasta el 30 de junio de este año) y la posterior reducción permanente de alícuotas implementada en agosto".

Los tributos de mayor aumento real, conforme al cálculo del mismo Instituto, "serían Combustibles Líquidos con 47,3%, seguido por derechos de importación con 38,3% y Ganancias con 11,6%. Estas variaciones fueron calculadas utilizando como supuesto una inflación mensual del 2% en agosto", señala.

"El principal impuesto, el IVA, habría ascendido un 2,3% real interanual durante el mes de agosto de 2025. Resulta importante destacar que está incidiendo negativamente en la recaudación del tributo (que han vuelto a tener vigencia) los certificados de exclusión de la percepción en la Aduana".

El segundo tributo de mayor participación, aportes y contribuciones de la seguridad social, habría crecido un 6,5% real interanual. "Incidió positivamente en la recaudación del tributo el aumento de la remuneración bruta promedio y el incremento del tope máximo de base imponible".

El informe de ARCA en cifras nominales (sin deflacionar) muestra que el IVA, con 5,33 billones de pesos recaudados en agosto, Ganancias con 3,19 billones, Créditos y Débitos Bancarios con 1,25 billones y Derechos de exportación, con 975 mil millones, representaron en conjunto el 91,5 por ciento del total de la recaudación de impuestos en el mes de agosto.

Si se le suma la recaudación del gravamen sobre la venta de combustibles (492 mil millones en agosto), la incidencia de estos cinco ítems sobre la recaudación impositiva total es mayor al 95 por ciento.

Estos datos revelan la fuerte concentración de la recaudación fiscal sobre tributos que afectan especialmente al consumo y a los ingresos de la población, ya que ha vuelto a tener un peso gravitante en la recaudación del impuesto a las ganancias, la parte que corresponde al tributo que pagan sobre sus salarios las personas físicas.

Impuesto al sueldo

La restitución del Impuesto a las Ganancias, aprobada por el Congreso el año pasado, provocó que más de un millón de trabajadores y jubilados estén alcanzados por el gravamen.

Según datos que surgen del informe que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, entregó al Congreso, en junio de 2025, 999.507 empleados y 183.472 jubilados fueron alcanzados por el tributo, lo cual generó retenciones por $444.066 millones.

Esto significa que la cantidad de contribuyentes alcanzados se triplicó en un año tras la marcha atrás en la reducción de la alícuota que se había hecho a fines de 2023.

A junio, el Impuesto a las Ganancias lo pagaban los trabajadores sin carga de familia a partir de un salario de $1.900.000 neto y los que tuvieran cónyuge e hijos a cargo desde $2.200.000 neto. Desde julio ese umbral pasó a $1.933.000 y $2.247.000.

En el caso de los jubilados, el pago del impuesto se da con ingresos del orden de los 2.500.000 pesos.