El cine es una búsqueda alterada

El jueves próximo El Cairo Cine Público abre sus puertas y da ingreso a varias películas. Las funciones presenciales serán una por día, todas con títulos diferentes. El jueves a las 20, en la sección La Gratis, se estrena Implosión, la película de Javier Van de Couter recientemente galardonada en la Competencia Argentina del BAFICI con el Gran Premio del Jurado. Protagonizada por Rodrigo Torres y Pablo Saldías, Implosión explora una hipótesis de fantasía, a partir de los hechos sucedidos en Carmen de Patagones en 2004, cuando en su escuela un alumno efectuó disparos con el arma de su padre militar, mató a tres compañeros y dejó heridos a otros cinco. Lo extraordinario de la película, entre muchas virtudes, es que Saldías y Torres son verdaderos sobrevivientes del hecho. Con la decisión puesta en situar la historia en la actualidad, director y actores enhebraron el relato a partir de un supuesto: ¿qué harías si pudieras reencontrarte con el agresor?

“Por decirlo de algún modo, lo mejor de haber hecho la película y a la vez lo más dificultoso, es la parte rigurosamente humana. Porque los actores y yo somos oriundos de Carmen de Patagones, y cuando se habla de donde es uno hay una complejidad, porque más allá de conocer la idiosincrasia y demás, en el proceso eso es algo que se puede volver tanto a favor como en contra. Sobre todo por haber sido un hecho tan contundente, algo que nos puso muy alerta, porque nos cerró mucho como sociedad. ¿Qué debíamos hacer con esto que pasó? Tal vez una película, sobre todo para tener una mirada distinta”, explica Javier Van de Couter a Rosario/12.

“Supongo que los chicos estaban cansados de una única mirada, y la propuesta de contar esta historia les dio una posibilidad distinta, que excede lo cinematográfico; es decir, hay otra cosa más fuerte que decidir cómo poner la cámara, o de qué manera distanciarte y acercarte a los personajes. Todo eso está pensado. Pero la verdad es la que tienen ellos, es su emoción la que está ahí, en juego”, agrega el director.

-La película es íntima, está muy cerca de sus personajes y parece encerrada en ellos, ¿cómo fue esta construcción?

-Yo soy un poco más grande que ellos pero ya nos conocíamos, porque nuestras familias se conocen, como en toda ciudad chica. Ya había un mínimo vínculo de confianza. Estuvimos desde 2015 haciendo la película y la terminamos hace un año y medio, filmando en etapas. En el medio fuimos haciendo encuentros de entrenamiento, para que ellos pudieran distanciarse de sí mismos y entender las energías de los personajes, también para comprender cómo el relato podía ser más fuerte, cómo una emoción podía enojarlos aún más, y a través de la ficción actuar algo tan complejo como la bronca; en síntesis, pensar en todo lo que podía suceder a partir de la posibilidad de un reencuentro, para bien y para mal. Fue un trabajo en donde se intentó que la ficción y su artificio no se comieran la espontaneidad y la frescura de ellos, que nunca habían estado en un set. Ese equilibrio fue complejo de abordar, porque al estar ellos todo debía ser cierto, era una presión muy grande. Ojalá la película esté a la altura de la entrega que tuvieron durante todos estos años, al querer avanzar a ese pasado doloroso y perturbador.

El disparador de esta búsqueda o presunta cacería tiene su origen en un rumor. Como señala el director, “todo se activa a partir de allí, al escuchar que aquella persona estuvo en el pueblo, que está por ahí. ¿Qué produce eso en dos personas que lidian y conviven con ese pasado? ¿Cómo reaccionar? También es el temor a cómo comportarse ante el posible reencuentro, esto en la ficción no es algo inocente. Una de las cosas que me dijo Rodrigo (Torres) cuando hablábamos las escenas, fue que si el encuentro ocurría en la ficción, a él le daría pistas acerca de cómo podría ser el hipotético encuentro real. Que ellos se hayan permitido transitar esta fantasía, surgió de las conversaciones que mantuvimos. El cine es una búsqueda alterada, una búsqueda que perturba pero también permite vínculos, risas, aventura. Hay que ver si ese viaje que ellos emprenden cumple o no, si esa búsqueda cumple sus expectativas ante un posible encuentro. Por momentos, la ficción se vuelve inquietante”.

-Hay una gran escena, resuelta en un único plano, cuando Pablo Saldías baja de la camioneta y le quita el arma a uno de los pibes que lo acompaña, que apunta divertido a los skaters. Hay mucha tensión en ese gesto.

-Poner un arma en una película es siempre riesgoso, por lo que promete. Pablo le quita el arma a uno de los chicos y es muy simbólico, es un parámetro de dónde está cada uno, y apunta a lo que nos está pasando en la sociedad. Esos chicos, de entre 16 y 21, son como un espejo de lo que ellos fueron en otro momento. Es algo que los moviliza. Pero también es quitarle el arma a una persona joven, que viene de estar toda la noche tomando alcohol. Es una metáfora de muchas cosas.

Javier Van de Couter, también actor, estrena con Implosión su segundo largometraje, con Anahí Berneri en el rubro guión; una tarea que compartieron en dos películas de la directora: Aire libre y Alanís. Según el realizador, “Alanís fue un proceso sorprendente, mágico, nos asustó mucho por cómo plantear ciertos temas y enfrentar en el cine ciertas cuestiones. En el caso de Implosión, hacía mucho que había intentado acercarme al tema, de una manera más documental. Pero no estaba preparado para hacerlo. Al trabajar con Anahí, en el medio del proceso de Alanís, surgió la idea de contarlo de esta forma. Anahí estuvo siempre presente en el proceso, además de escribir, así como Laura Huberman produciendo, con quien también trabajé en Alanís. Al hablar sobre el lugar donde nací y me crié, necesité de una mirada de alguien que no fuera de allí, como Anahí; su punto de vista fue muy enriquecedor”.