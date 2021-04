Lifschitz con covid

"Ayer comencé con algunos síntomas y hoy me hice el test de covid-19 y me dio positivo. Estoy bien en general. Por unos días estaré aislado". A media tarde del domingo y por Twitter, el ex gobernador Miguel Lifschitz informó que había contraido coronavirus y que por lo tanto suspendía todas sus actividades.

En las 48 horas previas desde que tuvo los primeros síntomas –es el periodo que se considera de riesgo de contagio asintomático– el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, de 65 años, presidió la sesión en la Legislatura. Luego de eso compartió un acto junto con Antonio Bonfatti, Mónica Fein y los candidatos a secretario general y adjunta del PS Santa Fe, Enrique Estévez y Laura Mondino, en la capital provincial, que fue seguido de forma virtual por la militancia partidaria. Del viernes no se informaron actividades oficiales.