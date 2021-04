Cada vez más respaldo a la postergación de los comicios

El diálogo entre el oficialismo y la oposición por la postergación de las elecciones no se detuvo. Luego del encuentro del jueves con referentes de Juntos Por el Cambio, el ministro de Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, se reunirán esta semana con los restantes bloques de la oposición, como Consenso Federal, el Frente de Izquierda y los partidos provinciales. La fecha aún no está definida, y algunos de estos sectores manifiestan cierto resentimiento por no haber sido incluidos en las primeras negociaciones. "Ya lo cocinaron todo entre el macrismo y el kirchnerismo", despotricó el jefe del bloque de diputados de Consenso Federal, Alejandro "Topo" Rodríguez. A pesar de esto, tanto la izquierda como el bloque del mendocino José Luis Ramón adelantaron a Página/12 que, de confirmarse el riesgo sanitario, acompañarían la decisión del gobierno de diferir por un mes el calendario electoral.

La semana pasada, el oficialismo presentó un borrador de proyecto de ley para postergar las primarias hasta el 12 de septiembre y los generales hasta el 14 de noviembre. La decisión fue resultado de una reunión con la cúpula de Juntos Por el Cambio. Ni los aliados en las provincias ni los bloques más chicos participaron. El gobierno destacó, sin embargo, que el objetivo era lograr "un consenso general con garantías de participación democrática" por lo que buscarán llegar a un acuerdo con la mayoría de los partidos políticos. Para esto, Wado De Pedro y Sergio Massa iniciarán una nueva ronda de encuentros esta semana con los bloques de la oposición que quedaron excluidos de la reunión del jueves.

"Nosotros el año pasado presentamos un proyecto proponiendo que, de acuerdo a cómo avance la pandemia, las elecciones PASO del 2021se suspendan. Creemos que los partidos políticos estamos en condiciones, si la pandemia sigue así de complicada, de dar un mensaje a la sociedad y suspender las internas", indicó el titular del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón. El diputado mendocino adelantó también que acompañaría el proyecto de postergación de las elecciones, aunque advirtió que este debería ser resultado de "un consenso amplio con todas las fuerzas políticas" y que el mismo debería estar justificado por un informe del Ministerio de Salud. Consultado por si creía que sería posible llegar a un acuerdo con Juntos Por el Cambio, Ramón criticó la postura adoptada por el interbloque frente a la pandemia y opinó que no creía que fuera a haber acuerdo: "Ellos están haciendo un juego político partidario de la pandemia, pretenden que al gobierno le vaya mal. En el caso de continuar con esa actitud nosotros ya adelantamos que acompañaríamos la decisión del Frente de Todos de suspender o postergar la elección, aunque no haya acuerdo con Juntos Por el Cambio, porque creemos que esa es la manera de cuidar la salud de las personas", adelantó.

"La decisión ya está tomada. El macrismo y el kirchnerismo ya se pusieron de acuerdo, y el ministro del Interior decidió adornarlo con una serie de argumentos superficiales acerca de que el mes de agosto hay más enfermedades pulmonares", disparó el "Topo" Rodríguez. Ofuscado, el diputado de Consenso Federal no rechazó la posibilidad de acompañar la postergación, pero aclaró que el gobierno aún no los había convocado. "Cuando me llamen hablaré con mis compañeros y tomaremos una decisión, pero ¿sabés por dónde se van a pasar lo que tenemos para decir? Si nos convocan va a ser para cubrir una formalidad", sostuvo.

Desde la izquierda, por otro lado, Nicolás Del Caño adelantó que, en el caso de de que la situación sanitaria lo justifique, considerarían acompañar la medida. "Es atendible que se postergue una elección un mes debido al contexto sanitario. Pero no tenemos que dejar de ver que existen intenciones de cambiar las reglas del juego. Nosotros no estamos de acuerdo en suspender las PASO, a pesar incluso de la histórica postura del Frente de Izquierda respecto al piso del 1,5 por ciento", indicó.