"Cuando era chico soñaba con la NBA", contó el basquetbolista Gabriel Deck

El basquetbolista argentino Gabriel Deck, flamante incorporación de Oklahoma City Thunder, contó que su sueño de chico era jugar en la NBA y se despidió formalmente de Real Madrid agradeciendo a "aficionados, compañeros e integrantes del staff".



En un posteo realizado a través de su cuenta de instagram, Deck se expresó por primera vez desde que fuera confirmado su pase del equipo español a la franquicia estadounidense.



"Hola a todos. Quiero aprovechar estas líneas para despedirme de toda la gente del Real Madrid. De los aficionados, que me cobijaron desde el primer día que llegué, de los compañeros que tuve en estos tres años y de cada uno de los integrantes del staff. He pasado momentos hermosos e inolvidables en este club", dijo.



"Me llevo los mejores recuerdos. Ahora me espera otro desafío, para mi vida y mi carrera. Cuando era chico y jugaba con mi hermano Joaquín, soñaba con la NBA. Era algo muy lejano. Hoy voy a tener la posibilidad de estar ahí", agregó el jugador.



Finalmente, el santiagueño expuso: "Agradezco a todos los que me han acompañado en el camino. A mi familia, a mi novia Tamara, a mis amigos y a toda la gente que me ha escrito en estos días. Fueron muchísimos. MUCHAS GRACIAS!”.



Más temprano, Real Madrid lo había despedido también a través de las redes y agradecido su "profesionalismo".



"El Real Madrid quiere agradecerle su comportamiento ejemplar y su profesionalidad durante todo el tiempo que ha defendido nuestra camiseta, con la que ha ganado 1 Liga, 1 Copa del Rey y 3 Supercopas de España", comunicó el club en un breve texto.



"El Real Madrid le desea lo mejor a él y a su familia en su nueva trayectoria profesional", cerraron desde la "Casa Blanca", a donde el santiagueño arribó hace tres años.



En principio, de acuerdo con lo apuntado por la señal ESPN, el alero del seleccionado argentino firmó un vínculo por cuatro temporadas, con un salario global de “14,5 millones de dólares”.



El jugador, oriundo de la localidad santiagueña de Colonia Dora, acumuló una media de 10 puntos; 4 rebotes y 1,5 asistencias por partido en la temporada 2020-2021 del elenco merengue, que lidera con comodidad la Liga Endesa de la ACB española.



Deck actuó además en la Liga Nacional de Básquetbol (LNB) con las camisetas de Quimsa de Santiago del Estero (2009-2016) y San Lorenzo (2016-2018). Con ambos clubes, el alero se consagró campeón, pues festejó con la "Fusión" (2015) y con el Ciclón (2016, 2017 y 2018).